Tonin po podpisu memoranduma: Slovenija dobiva vrhunska vozila

Ministrstvo za obrambo načrtuje nakup 45 vozil Boxer z nameščenim topom kalibra 30 mm, za katera je od OCCAR prejelo ponudbo, ki vključuje tudi logistično podporo, rezervne dele, specialno orodje in testno opremo, integracijo sistemov, testiranje, usposabljanja, dokumentacijo, razvoj in projektno vodenje.

Golob do Toninove poteze kritičen

Najverjetnejši novi mandatar Robert Golob pa je bil do poteze obrambnega ministra v odhodu kritičen. Kot je dejal, "normalen in dober gospodar ne bi povzročal gospodarske škode državi". Napovedal je tudi uporabo pravnih sredstev.

"Če povemo, da je naše stališče zelo jasno, da ne podpiramo tega nakupa zaradi spremenjenih okoliščin – kajti okoliščine so spremenjene v primerjavi z obdobjem, ko je bila ta odločitev o nakupu v preteklosti sprejeta – in bomo uporabili vsa pravna sredstva, da ta svoja stališča tudi uveljavimo, potem bi vsak normalen dober gospodar to upošteval in ne bi povzročal gospodarske in ekonomske škode svoji državi," je dejal Golob.