Tonin po sporu s SDS oblikoval svojo nacionalno delegacijo v skupini EPP

V skupni slovenski delegaciji v EPP so po lanskih evropskih volitvah sprva delovali tako štirje evropski poslanci, ki so bili izvoljeni na listi SDS, kot Matej Tonin, ki je bil izvoljen na listi NSi.

V pisarni evropskega poslanca Tonina so danes za STA pojasnili, da je bilo sprva sodelovanje v skupni delegaciji konstruktivno, odgovornosti pa so bile pravično razdeljene. "Vendar pa so se kmalu pojavili pritiski s strani vodstva SDS, kar je privedlo do razrešitve poslanca Tonina z mesta zakladnika delegacije, kjer je bil zadolžen za potrjevanje računov o dejavnostih poslancev. Ob tem so sledili tudi javni napadi nekaterih kolegov iz delegacije na njegovo delo, kar je dodatno zaostrilo odnose znotraj skupine," so zapisali.

Oblikovanje samostojne delegacije tako označujejo kot pričakovan razplet. Ob tem dodajo, da ima Slovenija prvič dve delegaciji v okviru EPP, kar prinaša novo dinamiko v zastopanju slovenskih interesov na evropski ravni.

Zagotavljajo še, da je vodstvo skupine EPP prepoznalo kvalitetno in zavzeto delo poslanca Tonina. Izkazali so mu tudi podporo pri njegovem nadaljnjem delovanju, sedaj kot vodja delegacije.

O ustanovitvi Toninove nacionalne delegacije je danes poročal časnik Delo, ki je ob tem navedel, da gre za rivalski opozicijski dvoboj SDS in NSi, katera stranka bo odmevneje opozorila evropske institucije na domnevne težave slovenske vlade na področju vladavine prava.

Tonin je namreč že prejšnji teden na misiji v Sloveniji gostil poslanskega kolega iz EPP Adriana Vazqueza Lazaro, ki je med drugim poročevalec politične skupine EPP za mnenje o poročilu o pravni državi za leto 2024. Podobno misijo pa je v začetku meseca napovedala tudi ena od podpredsednic EPP Romana Tomc. Kot je navedla, pa bo ta misija številčnejša. Tonin je za Delo pojasnil, da o tej misiji ni bil obveščen.

Tomc, ki je vodja slovenske delegacije v politični skupini EPP, se je na poročanje Dela na družbenem omrežju X danes odzvala, da ne gre za razdor med SDS in NSi, ampak za osebne ambicije po funkcijah. Kot je dodala, se je Matej Tonin že lani decembra odločil iti na svoje, potem ko je "na račun velike zmage SDS na EU volitvah dobil članstvo v odborih, ki si jih je želel".

Tonin pa je bil na omrežju X kritičen do Tomc, saj da so ga presenetile njene ambicije, da potem, "ko je postala podpredsednica skupine EPP, vodenje slovenske delegacije ni prepustila kakšnemu svojemu kolegu, s čimer bi imela Slovenija v biroju dva člana, ampak je obe poziciji zasedala sama".

Prepričan je še, da sta tudi na njegov račun Tomc in slovenska delegacija dobila več, saj v "Evropskem parlamentu dobiš točno toliko mest, kolikor je težka delegacija". Ob tem pa je pojasnil, da je z novo delegacijo Slovenija v resnici pridobila, izboljšala se je tudi informiranost preostalih poslancev EPP.

Slovenija sicer ni prva država, ki ima znotraj politične skupine EPP v Evropskem parlamentu več delegacij. Ima jo tudi več drugih držav, med njimi Danska in Italija.