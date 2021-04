Počivalšek: Želja koalicije je, da predsedovanje DZ prevzame Jožef Horvat

Na Brdu pri Kranju se je sestal širši koalicijski vrh. Glavna nit srečanja je bilo uresničevanje zavez koalicijske pogodbe."Koalicija si je začrtala pot naprej. Zlasti intenzivno bomo delovali na dveh področjih, to sta zdravstvo in gospodarstvo," je v oddaji 24UR ZVEČER dejal predsednik NSi Matej Tonin. Na področju zdravstva se pripravljata dva zakona; prvi bo zdravstvu v prihodnjih 10 letih zagotovil slabi dve milijardi evrov za nove investicije. Drugi pa je dolgo pričakovani zakon o dolgotrajni oskrbi, je še pojasnil.

Naštel je tudi tri ključne zadeve na področju gospodarstva - paket za izhod iz pandemije, debirokratizacija in paket, ki bo znižal davčne obremenitve na številnih področjih. "To je naš fokus. S tem bomo poskrbeli za to, da se pandemija v dostojnem času tudi konča in da se gospodarsko kolesje ponovno zažene," pravi Tonin.

Po seji lahko po besedah predsednika SMC Zdravka Počivalškaugotavljajo dve zadevi - da vlada uživa parlamentarno stabilnost ter da realizira koalicijsko pogodbo v visokem ritmu. "Za SMC je v tem trenutku najbolj pomembno, da zagotovimo gospodarstvu obnovo in razvoj, da realiziramo projekt demografskega sklada, sprejmemo zakon o debirokratizaciji in rešimo vprašanje medicinske konoplje. Najpomembnejša točka pa je regionalni razvoj, želimo zagotoviti ustrezna delovna mesta, možnost za mlade, da ustvarjajo kariero in si ustvarijo družino."

"Verjamem, da bo koalicija dokončala svoj mandat, čakajo nas odgovorne naloge, veliki projekti. Čaka nas tudi odgovornost do Evrope," je na vprašanje o trdnosti koalicije pred predsedovanjem EU odgovoril Tonin."Na slovensko predsedstvo bo padlo tudi usmerjanje razprave o prihodnosti Evropske unije. Ne smemo zamočiti, ampak se moramo na to razpravo tudi pripraviti."