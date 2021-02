Tonin: Poljska zgled na področju modernizacije in kadrovske popolnitve vojske

Minister za obrambo Matej Tonin se je v okviru dvodnevnega obiska na Poljskem sešel s poljskim kolegom Mariuszom Blaszczakom. Poljska Sloveniji predstavlja zgled na področju modernizacije in kadrovske popolnitve vojske, ki ga nameravamo uporabiti pri krepitvi in modernizaciji Slovenske vojske, je po pogovorih dejal Tonin.

icon-expand Uradni obisk ministra za obrambo Mateja Tonina na Poljskem (na fotografiji ob poljskem kolegu Mariuszu Blaszczaku). FOTO: Posnetek zaslona

Obrambni minister Tonin je bil na povabilo poljskega ministra za narodno obrambo Mariusza Blaszczaka 25. in 26. februarja na dvodnevnem uradnem obisku na Poljskem. Obisk je bil namenjen krepitvi dvostranskega sodelovanja med Slovenijo in Poljsko na obrambnem ter vojaškem področju. Še pred današnjimi uradnimi pogovori je v četrtek Tonin v Gorlicah položil venec k spomeniku padlim slovenskim vojakom na galicijski fronti v prvi svetovni vojni, v petek pa še v središču Varšave na grob neznanega vojaka.

Ministra sta v izjavi po pogovorih poudarila dobre odnose ter sodelovanje med državama na obrambnem in vojaškem področju. Kot je dejal Matej Tonin, sta se dogovorila za oblikovanje posebnih ekspertnih skupin, ki si bosta izmenjali in delili izkušnje pri modernizaciji in kadrovskem popolnjevanju vojske ter zagotavljanju kibernetske varnosti. Poljski minister za narodno obrambo Mariusz Blaszczak je poudaril dobro sodelovanje v okviru Nata in EU ter med drugim spomnil, da pripadniki slovenske in poljske vojske sodelujejo v okviru Natove misije Okrepljena prednja prisotnost v Latviji, strokovnjaki Slovenske vojske so prisotni tudi v okviru Nata na Poljskem. Kot je dejal, sta ministra govorila tudi o sodelovanju na področju kibernetske varnosti. Kot so po pogovorih sporočili z Ministrstva za obrambo RS (MORS), sta ministra pregledala dosedanje obrambno in vojaško sodelovanje med državama, ki sta ga ocenila kot dobro. Redne dejavnosti potekajo na vojaških vajah, izobraževanjih in usposabljanjih ter na področju vojaške medicine in vojaške zgodovine. Strinjala sta se, da se te dejavnosti nadaljujejo tudi v prihodnje, nekatera področja pa je mogoče še okrepiti. Minister Tonin se je poljskemu kolegu zahvalil za njihov hiter odziv v okviru oblikovanja ciljev zmogljivosti Nata, kar je omogočilo, da sta državi zamenjali cilja zmogljivosti pri mornariških zmogljivostih. Slovenija bo tako v Natove cilje zmogljivosti vključila patruljno ladjo Triglav, Poljska pa bo namesto Slovenije zgradila zmogljivost mornariškega minopolagalca. "Zelo cenimo tak pristop, saj to omogoča boljšo povezavo sedanjih nacionalnih zmogljivosti z Natovimi zahtevami, hkrati pa tako krepimo sodelovanje in solidarnost med zaveznicami," je dejal Tonin.

Ministra sta se strinjala, da bi sodelovanje v prihodnje okrepili tudi na področju izmenjave izkušenj pri zagotavljanju kibernetske varnosti, opremljanju in modernizaciji vojske ter pri izmenjavi dobrih praks glede pridobivanja kadrov, njihovega izobraževanja in usposabljanja.

Za Slovenijo so zanimive izkušnje Poljske pri vzpostavitvi tako imenovane teritorialne obrambe, ki deluje na prostovoljni udeležbi pripadnikov, opravljajo pa predvsem podporne naloge s področja zaščite in reševanja, pomoči državljanom in lokalnim skupnostim, pomoči zdravstvu pri obvladovanju epidemije covida-19 in podobno. Na ta način se profesionalna sestava poljske vojske posveča izključno vojaškim nalogam, teritorialna sestava vojske pa se maksimalno približa vsakodnevnim potrebam državljanov. Hkrati pa omenjeni sestav poljske vojske zagotavlja vezni člen med profesionalno sestavo, civilno družbo ter lokalnimi skupnostmi, kjer deluje, navajajo na Morsu. Te poljske rešitve so zanimive za prihodnji razvoj prostovoljne pogodbene rezerve in prostorskih sestavov v okviru Slovenske vojske, so sporočili. Vojaško sodelovanje na vajah je uspešno, letos oktobra je načrtovano skupno usposabljanje v okviru vaje Disaster Relief and Military Mobility 2021, ki bo potekala v Sloveniji. Zelo dobro sodelujemo tudi na področju vojaške zgodovine, zlasti pri izmenjavi muzejskih razstavnih predmetov, kar bi želeli v prihodnje še izboljšati, izpostavljajo na ministrstvu.

Tonin je tudi poudaril, da je Sloveniji lani uspelo obrniti trend zniževanja obrambnih izdatkov, sprejet je bil novi zakon o naložbah v Slovensko vojsko do leta 2026.