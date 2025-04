Tonin posvaril pred razpadom šolskega sistema

Šolski sistem je tog in okorel, birokratsko zastarel in preveč osredotočen na pomnjenje podatkov, je v nagovoru programske konference NSi, namenjene šolstvu, poudaril prvak te stranke Matej Tonin. Če ne bomo takoj začeli z resno prenovo izobraževalnega sistema, bo v nekaj letih dokončno razpadel, je opozoril.

V Sloveniji se zadnjih nekaj let pogovarjamo predvsem o tem, kako nam razpada javni zdravstveni sistem. Tiho in s še večjo hitrostjo pa nam razpada šolski sistem, je na dogodku v Celju uvodoma poudaril Matej Tonin. "Če bi slovenski šolski sistem morali oceniti z opisno oceno, bi zapisali: tog in okorel, birokratsko obremenjen in preveč osredotočen na pomnjenje podatkov. Številčna ocena pa bi bila verjetno komaj 2," je navedel. Med ključnimi težavami je izpostavil tekmovanje med učenci v pomnenju podatkov in dejstvo, da šola ni več varen prostor. "Prizore mladoletnega nasilja in popolne nemoči institucij gledamo vsak dan. Šolski sistem je postal žrtev permisivne vzgoje in levičarskega aktivizma - avtoritete se razgrajuje, kazni so nezaželene, bistvo je pogovor," je izpostavil.

(fotografija je arhivska) FOTO: Bobo icon-expand

V luči slogana, da je v znanju moč, v NSi predlagajo vrnitev zdravega razuma v šolstvo. Med drugim se zavzemajo za projektno učenje "namesto piflanja", kritično razmišljanje in sposobnost samostojnega učenja. "Naš cilj mora biti vzgoja odgovornih, samozavestnih in kritično razmišljujočih mladih - šola mora mlade pripraviti na življenje," je poudaril Tonin. V nagovoru se je dotaknil tudi problematike varnosti v šolah in preprečevanja medvrstniškega nasilja. "Če je nekdo dovolj star, da pretepe sošolca in to objavi na Tik Toku, je dovolj star, da za to prevzame odgovornost," je ocenil.