Vrh Slovenske vojske se je zbral, da bi predstavil aktivnosti oboroženih sil v letošnjem letu. Načrtujejo več vojaških vaj in urjenj kot lani. Na vprašanje o nabavah osemkolesnikov pa general Miha Škerbinc odgovori med vrsticami. "Zame osebno so vojaške grožnje vedno realnejše in jaz kot general Slovenske vojske sem zaskrbljen nad pripravljenostjo in zmogljivostjo te vojske za izvajanje obrambnih nalog," je povedal.

Da bodo skrbi manjše, obrambni minister Matej Tonin v izdihljajih mandata napoveduje podpis memoranduma za nabavo oklepnikov. "Ja, pogodbo bom podpisal, ker je to zaključek projekta, ki smo ga peljali zelo dolgo časa in ker vojska to potrebuje," je odločen. To je formalnost, ki jo minister mora narediti kljub skorajšnjemu koncu mandata, je še prepričan Tonin.

Golob ga je pozval, naj se vzdrži, v Levici pa opozarjajo na legitimnost takšne poteze ministra v odhodu. "Minister Tonin že zelo dolgo časa nima nobene legitimnosti za podpisovanje velikih orožarskih poslov. Še posebej pa lahko to zatrdimo v razmerah, ko smo le nekaj tednov pred tem, da se vlada zagotovo zamenja," je dejal Miha Kordiš.

Da bi mu pojasnil nujnost sklenitve 340 milijonov vrednega posla, je Tonin Goloba povabil na sestanek. Minister namreč meni, da se večinoma človek na vabila prijazno odzove ali pa vsaj pove razlog, zakaj ne pride. Iz Gibanja Svoboda so nam sporočili, da srečanja ne bo, Levica pa bo skušala posel zaustaviti kljub Toninovemu podpisu. "Od naslednje vlade pričakujemo, da bo vse te nesmiselne orožarske posle odpovedala," je odločen Kordiš.

A Tonin je mnenja, da bi se Slovenija s tem odpovedala vojski. "Trditi, da tega ne potrebujejo, je isto kot trditi, da policisti ne potrebujejo avtomobilov," trdi. Kordiš pa mu še vedno nasprotuje, saj je prepričan, da so osemkolesniki namenjeni za delovanje na Natovih misijah, daleč od meja Republike Slovenije, za domače delovanje pa so praktično neuporabni. Tonin bo sicer pogodbo podpisal 15 dni po objavi Zakona o ratifikaciji v uradnem listu. Pričakuje, da mu bo uspelo še pred imenovanjem nove vlade.