Tonin pričakuje zavrnitev zahteve za referendum o obrambnih naložbah

Pregled uresničevanja obrambnih ciljev je bila ena osrednjih tem tokratnega dvodnevnega virtualnega zasedanja obrambnih ministrov zveze Nato. V zavezništvu kljub pandemiji izpostavljajo pomen nadaljnjih naložb v obrambo zaradi povečanja varnostnih groženj v zadnjem času, podpore vojske civilnim oblastem v boju proti covidu-19 in za zagotovitev verodostojnega odvračanja in obrambe.

Minister v torek pričakuje obravnavo v državnem zboru glede referenduma. "Pričakujem, da bo večina v parlamentu zavrnila zahtevo za posvetovalni referendum, in pričakujem, da bo na novembrski seji državni zbor dokončno sprejel zakon o zagotavljanju sredstev za investicije," je poudaril. Minister je ob tem spomnil, da je vlada že v proračunskih dokumentih za leti 2021 in 2022 upoštevala številke iz zakona, a vendar je ta potreben za zagotavljanje predvidljivosti do leta 2026.

V Natu so dan pred zasedanjem obrambnih ministrov objavili sveže podatke o obrambnih izdatkih za leto 2020. Cilj zagotoviti dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambo do leta 2024 izpolnjuje deset zaveznic. Slovenija je z 1,2 odstotka BDP med zadnjimi. Manj od nje za obrambo namenjajo le Španija, Belgija in Luksemburg.

Drugi ključni obrambni cilj zavezništva je namenjati petino obrambnega proračuna za naložbe v nove zmogljivosti. Tega cilja ne izpolnjuje trinajst zaveznic. Slovenija je z 8,7 odstotka na zadnjem mestu.

Tonin je danes pojasnil, da bo slovenski obrambni proračun v letu 2021 znašal 1,28 odstotka, leto pozneje 1,3 odstotka BDP, a se Slovenija kljub temu na lestvici zaveznic ne bo povzpela, temveč bo ostala na repu, slabša bosta le Belgija in Luksemburg."Dramatičnega premika žal ne bo, bo pa viden napor in namera, da se stvari premaknejo z mrtve točke," je poudaril.