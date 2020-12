Tonin se mora za svoje izjave opravičiti, sicer ga bo Črnčec tožil

Med drugim je dejal: "Mislim, da moj primer najbolj jasno kaže na to, kako je Damir Črnčec zlorabljal represivne aparate te države za boj proti takratni opoziciji " in "Po sestopu Črnčeca se je izkazalo, da vse tisto, kar smo trdili takrat na Knovsu, je do zadnje pike res, in to je bila edina obika boja proti takratni nadzorni komisiji, da so nas ovajali. " Napovedal je tudi, da bo – ko se bo izkazalo, da so postopki zoper njega in Mahniča "enostavno smešni" – zoper Črnčeca ustrezno ukrepal.

Črnčec je Toninovo opravičilo zahteval že istega dne, ko je na Twitterju zapisal: "Najslabši minister za obrambo vnemar in lažnivo operira z mojim imenom. V kolikor se javno ne opraviči, bo lahko svoje trditve dokazal na sodišču!"A ker tega vse do danes ni dočakal, mu je v petek poslal odvetniški opomin in poziv, v katerem mu je dal osem dni časa, da svojo izjavo prekliče na enak način, kot jo je podal. V nasprotnem primeru bo"primoran zoper njega sprožiti vse potrebne postopke ta odvrnitev dodatne škode, ki bi nastala".

Črnčec trdi, da je Tonin z "neresničnimi, žaljivimi in brez dokazov podprtimi izjavami" okrnil njegovo dobro ime in čast, razvrednotil njegovo delo in javnost zavajal z neresničnimi podatki, dodatno pa je posegel tudi v njegove osebnostne pravice. Ker so izjavo povzeli tudi drugi mediji, je ta dosegla še večjo razširjenost.

"Osrednji pomen sporočila, ki ste ga javno posredovali moji stranki, je očitek, da naj bi ravnala nepošteno in nezakonito. Gre za nepoštene in neresnične navedbe z izrazito negativno objektivno žaljivo noto, saj vsebuje obtožbo o nemoralnem in povsem nezakonitem ravnanju moje stranke, ki slednjo neupravičeno diskvalificirajo v javnosti in jo prikazujejo v izrazito negativni luči ter kot glavnega nosilca odgovornosti za dejanja, ki so bila storjena v času opravljanja funkcije državnega sekretarja pri nekdanjem predsedniku vlade Marjanu Šarcu," je zapisala Črnčeceva odvetnica Urška Kežmah.

Rok za opravičilo se Toninu izteče v soboto, 26. decembra. A ta je danes za Večer že sporočil, da se"na nesmiselne provokacije Damirja Črnčeca ni vredno odzivati".Dodal je tudi: "Ali se je Damir Črnčec že opravičil za njegove ksenofobne tvite?"