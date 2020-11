Tonin še naprej na čelu NSi: dobil 95,7-odstotka glasov delegatov

Po sobotnem prvem delu kongresa NSi je danes sledilo nadaljevanje z razglasitvijo izidov volitev predsednika stranke, na katerih je bil edini kandidat aktualni predsednik Matej Tonin , in članov treh organov. Toninu so člani že čestitali in mu zaželeli uspešen mandat na čelu stranke. S potekom digitalnega kongresa so v stranki zadovoljni.

Tonin se je v svojem nagovoru po razglasitvi izidov zahvalil članom za izkazano zaupanje. Poudaril je, da je ponosen na NSi, ki jo je označil kot zrelo stranko, ki zna v kritičnih trenutnih strniti vrste. "Danes zmagujejo povezane ekipe, in ne posamezniki," je dodal in se zahvalil sodelavcem v stranki.

"Smo sodobna in v prihodnost usmerjena stranka. Utrdili smo se v slovenskem političnem prostoru. Računajte na nas," je dejal Tonin in ponovil svoje sobotne navedbe, da je že danes jasno, da je prihodnost Slovenije odvisna od moči NSi. "Močnejša in večja kot bo Nova Slovenija, bolj normalna in uspešna bo Slovenija,"meni.

Napovedal je, da se bo v svojem dveletnem mandatu, ki ga je dobil danes, trudil najti rešitve in se bo obdal z boljšimi od sebe. Poudaril je, da v stranki ostajajo zavezani vrednotam krščanske demokracije in da bo stranka delovala tako, da "Slovenija postane gospodarsko močna, socialno občutljiva in evropsko pluralna država".

Omenil je, da v času, ko čakamo na cepivo proti covidu-19, vlada pripravlja že sedmi paket pomoči za gospodarstvo in najbolj prizadete državljane, pri čemer je izpostavil, da je treba predvsem ohraniti čim več podjetij in delovnih mest, posebno pozornost pa nameniti tistim, ki zaradi epidemije ne morejo poslovati. Po mnenju NSi pa bi moral biti sestavni del sedmega protikoronskega paketa tudi "paket debirokratizacije za poslovanje podjetij in znižanje nekaterih davčnih bremen, ki dušijo našo konkurenčnost".