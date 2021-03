Tonin: Sindikati ne morejo diktirati, kdo bo pogajalec na naši strani

Zato so se odločili, da danes samoiniciativno pridejo na ministrstvo, pri čemer so pričakovali, da jih bo Tonin " v skladu z vsemi normativi socialnega dialoga " sprejel ter z njimi dorekel način realizacije podpisanih zavez, ki jih je minister dolžan udejanjiti, je poudaril Švarc. Ob tem je spomnil, da je bila praksa Toninovih predhodnikov drugačna in so bili vsi pripravljeni na socialni dialog.

Pri tem imajo v mislih ministra Mateja Tonina , ki se kljub zavezam ministrstva za obrambo in vlade, podpisanim pred tremi leti, ni z njimi pripravljen niti srečati, je pojasnil. Spomnil je, da še vedno niso udejanjene zaveze iz stavkovnega sporazuma glede sklenitve normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva in uveljavitev pravice do položajnega dodatka.

Na ministrstvu za obrambo omenjene očitke zavračajo in poudarjajo, da so ves čas pripravljeni na dialog s sindikatom. V sindikatu pa so zavračali pogovore z državnim sekretarjem Jaklinom, ki ga je za to pooblastil minister, so zapisali na ministrstvu. V sindikatu navajajo vrsto neutemeljenih očitkov, tako o nespoštovanju stavkovnih zahtev kot zavračanju sindikalnega dialoga, trdijo na Morsu.

"Temu ni tako, gre preprosto povedano za laž," pravi Švarc. Poudaril je, da so Tonina in ministrstvo od oktobra lani petkrat pozvali k srečanju in nadaljevanju pogajanj, zadnji odgovor pa prejeli novembra lani. Takrat jih je Jaklin obvestil, da nadaljevanje pogajanj ni mogoče, dokler o tem ne odloči vlada. Kot je dejal, sami nimajo težav glede pogovora z nekom, ki ima mandat za pogajanja.

Čeprav so danes pričakovali pogovor s Toninom, pa so vendarle pristali na pogovor z državnim sekretarjem. Na srečanju so se po navedbah ministrstva dogovorili, da bodo poklicni gasilci pisno podali predlog za pogovore, na ministrstvu ga bodo preučili, na tej podlagi pa se bo čim prej vzpostavil socialni dialog.

Tonin: Z gasilskimi združenji imamo reden dialog

"Današnji zaplet je nastal zaradi tega, ker se je sindikat poklicnih gasilcev želel dobiti izrecno z mano, kljub temu da smo v ekipi dogovorjeni, da se s sindikati dobivata državna sekretarja," pa je v izjavi za medije dejal Tonin, ki se je danes mudil na obisku pri kranjskih gasilcih. Kot mu je sporočil Jaklin, bodo pogovore z gasilci nadaljevali, zato Tonin tudi ne vidi težav.

Njihova stavkovna zahteva je po Toninovih besedah, da vsi profesionalni gasilci dobijo dodatek za vodenje. Medtem pa ministrstvo meni, da vsi do tega niso upravičeni, ker vsi ne vodijo intervencij. "Tukaj smo na različnih bregovih, ampak z dialogom lahko vedno pridemo do rešitev. Pri nas so jim vrata vedno odprta. Sprejeli jih bomo tudi v prihodnje. Morajo pa razumeti, da sindikati ne morejo diktirati, kdo bo na naši strani pogajalec," je dejal minister.

Tudi sicer je Tonin danes pojasnil, da ministrstvo vodi reden dialog z reprezentativnimi gasilskimi združenji. V svojem mandatu se je minister trikrat dobil s predstavniki gasilske zveze in trikrat s predstavniki poklicnih gasilcev, prav tako redno odgovarjajo na njihove pozive in predloge, je navedel.

"Slovenske gasilce izjemno spoštujem, delajo velike stvari in na ministrstvu smo dolžni poskrbeti za to, da jim zagotavljamo ustrezno opremo in pogoje dela," je še dodal. Spomnil je, da so letos povečali sredstva za tehniko in novo opremo, prav tako so društvom zagotovili dodatna sredstva. Sicer pa je po njegovem mnenju na mestu tudi vprašanje izstopa gasilcev iz enotnega plačnega sistema.