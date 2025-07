Tonin: Šlo je za spopad za Dars

Del skupine Dars so poleg Mateja Tonina bili še trije veljaki njegove stranke, katerih številke so prav tako bile na seznamu petnajstih, za katere je Knovs poizvedoval, ali jim policija prisluškuje. Toninu je kmalu odgovoril podpredsednik stranke Vrtovec: "Top."

Informacijo pa je videl tudi Valentin Hajdinjak, šef Darsa, ki je zaradi afere podkupovanja na Darsu le dan prej odstopil s čela družbe. A komunikacijo in obveščanje je Tonin še včeraj, večkrat, jasno in glasno zanikal.

"To, kar se rola po medijih, da naj bi obstajala neka komunikacija, neka skupina za obveščanje, to ne obstaja, takšne skupine in takšne komunikacije ni. Izjave, ki se širijo po medijih, da naj bi obstajala neka komunikacija, kjer naj bi se stvari obveščale, ne obstaja, takšnega obveščanja ni bilo," je dejal Tonin in na vprašanje, ali je o zadevi obvestil Hajdinjaka, odgovoril: "Ne. Naj bi odtekale neke informacije, za katere vam jaz trdim, da ne obstajajo. Tako da se morate odločiti, ali verjamete meni ali verjamete policiji," je dejal Tonin.

"V zadnjih dveh letih ni bil odrejen prisluh zoper nobeno številko na listi," se je odzval Tonin.

Da bi Tonin ali kateri drugi član Knovsa vpletene lahko obvestil le, če bi jim policija prisluškovala nezakonito, je sicer Tonin spomladi, ko je glede nadzora stekel predkazenski postopek, poudaril kar sam.

"Če pa mi ugotovimo, da gre za zakonito prisluškovanje, da za to obstaja sodna odredba, smo pa dolžni skladno z zakonom molčati. In če ugotovimo, da se ne prisluškuje, smo dolžni v skladu z zakonom molčati. In mi smo se vseh teh zakonskih dolžnosti absolutno držali," je dejal Tonin.

V zadnjih dveh letih ni bil odrejen prisluh zoper nobeno številko na listi. Ob tem spomnimo, kako se je - in se še vedno - zapleta, kdo je nadzor sploh zahteval.

A ko smo pred letom dni, torej pol leta po opravljenem nadzoru, od Državnega zbora zahtevali omenjene prijave, so nam sporočili, da s takimi dokumenti ne razpolaga. In najmanj trije iz seznama, kot so zatrdili, sami uradne prijave niso podali. Kdo je torej zahteval nadzor? Se je vodstvo NSi pod krinko Knovsa le želelo prepričati, da jim med afero Dars niso prisluškovali?

"Mi samih določil v kazenski ovadbi ne poznamo," je v oddaji 24UR Zvečer dejal Tonin. "Nobenih tajnih informacij nismo izdajali," je rekel in dodal, da sicer je obstajala skupina Dars, kjer pa so govorili o Darsu in ne o Knovsu.

"V skupino Dars jaz tega nisem napisal," je odgovoril na vprašanje, ali je poslal sporočilo, da je nadzor opravljen. "Nas preganjajo zdaj za stvari, ki jih je Policija na isti dan delila z Vesno Vuković, generalno sekretarko Gibanja Svoboda."

Policija je, kot je dejal Tonin, včeraj sporočila, da je bil nadzor opravljen na zakonit način, naknadno pa so v Policiji dodali, da so se okoliščine spremenile tik pred evropskimi volitvami, kot je rekel Tonin.

"Očitajo nam, da naj bi delili, da se nikomur ne prisluškuje. Od kdaj pa je to tajni podatek," se je vprašal Tonin. "Gre za diskreditacijo Nove Slovenije," kar po Toninovem mnenju zmanjšuje možnosti za desnosredinsko vlado.

"V kolikor se ugotovi, da se ne prisluškuje, seveda molčimo in o tem ne obveščamo javnosti, je pa logično, da se obvesti o tem pobudnika, ker to je bistvo civilnega nadzora," je dodal in se vprašal, kaj je smisel komisije parlamenta, če pobudnika ne pomiri, da se mu ne prisluškuje.

Na vprašanje, kdo je bil pobudnik, je odgovoril: "Jaz sem s te liste poznal po telefonskih številkah tri pobudnike."

"Ta nadzor je bil opravljen po tem, ko je gospod Hajdinjak že odstopil," je še rekel in dodal, da se mu zdi logično, da so pobudo dali tisti, o katerih so se pojavljali posnetki. "Gibanje Svoboda, Vesna Vuković in policija je to vedela novembra 2023 in zgodilo se ni nič, a veste do kdaj, do aprila 2024, ko se je začela volilna kampanja za evropske volitve," je pojasnil Tonin.

Kot je rekel, so vključeni razglabljali predvsem, zakaj se je zgodba razvila pet mesecev pozneje in zakaj so objavili le številke, povezane z Novo Slovenijo.

"Šlo je za spopad za Dars," je zaključil.