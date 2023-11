Tonin: Slovenija se je znašla v kaosu

Zadnje desetletje so zaznamovali novi obrazi, ki so z visokimi pričakovanji vedno znova prinesli tudi silovita razočaranja, izpostavlja Tonin. "Če se poslanci iste stranke prvič srečajo na konstitutivni seji parlamenta in če se ministri spoznajo na prvi seji vlade, to enostavno ne more delovati," je poudaril. Medtem pa je NSi uigrana ekipa, zagotavlja prvak stranke. Člani NSi so delovni, odgovorni in srčni ter bodo vedno delali za življenje, domovino in mir, je poudaril in zatrdil, da je članstvo lahko ponosno na stranko, ki je programsko močna in trdna, v preteklosti pa je dokazala, da kar govori, tudi naredi.