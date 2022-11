Tonin: Slovenska desnica potrebuje temeljito samorefleksijo

Predsednik Nove Slovenije Matej Tonin je po referendumih opozoril, da je na slovenski desnici potrebna temeljita samorefleksija o tem, kako naprej. Poudaril je, da je letošnje leto pokazalo, da rezultati, kompetence in vsebina niso odločilne, saj da vsake volitve, v katerih se pojavi Janez Janša, postanejo iracionalne in emocionalne. A prvak SDS je na slednje odgovoril z besedami, da "ko in če bo NSi dejansko delala in postala to, kar obljublja, bo na volitvah dobila vsaj 15 odstotkov in marsikaj bo lahko drugače".

Prvi mož NSi Matej Tonin je v izjavi sporočil, da je izid treh referendumov jasen. "Vsebinske dileme so bile potisnjene v ozadje, ljudje so se ponovno odločali zgolj za ali proti politiki, ki jo pooseblja Janez Janša," je dejal. Ob tem je dodal, da je to letos že tretji poraz desne sredine. Aprila so namreč izgubili na parlamentarnih volitvah, pred štirinajstimi dnevi pa so izgubili tudi bitko na predsedniških volitvah. "Danes so se volivci odločili za sprejem treh zakonov, čeprav so bili argumenti proti sprejemu močnejši in razumnejši. Na slovenski desnici je potrebna temeljita samorefleksija o tem, kako naprej," je zapisal.

icon-expand Matej Tonin FOTO: Aljoša Kravanja

Ob tem je prepričan, da je prav letošnje leto pokazalo, da rezultati, kompetence in vsebina niso odločilne. "Vsake volitve, v katerih se neposredno ali posredno pojavi Janez Janša, postanejo iracionalne in emocionalne," je pojasnil. Ob tem je sporočil še, da je prihodnost desne sredine odvisna od korakov NSi, ki si zasluži novih zmag, aktualna vlada pa potrebuje tudi resno alternativo. Vendar pa mu prvak SDS Janez Janša ni ostal dolžan. Na Toninove besede je dejal, da ko in če bo NSi dejansko delala in postala to, kar obljublja, bo na volitvah dobila vsaj 15 odstotkov in marsikaj bo lahko drugače. "Dokler pa bo zgolj sledila sirenam in kritizirala tiste, ki se v teh razmerah še borijo ter na mestu načel imela vinjeto, bo životarila pod desetimi odstotki," je zapisal.

Volivci so v nedeljo odločali, ali naj se uveljavijo spremembe zakona o vladi, spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi in novela zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), kot jih je sprejel državni zbor. S podpisi volivcev podprto zahtevo za razpis referendumov je vložila stranka SDS. Zakon je na referendumu zavrnjen, če proti njemu glasuje večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti glasuje najmanj petina vseh volilnih upravičencev. Tega predlagateljem ni uspelo doseči. Volivci so vse tri zakone na današnjem glasovanju potrdili.