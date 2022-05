Tonin Slovenski vojski čestital s posnetkom svoje 'zabave' pri tuji vojski

"Danes je dan Slovenske vojske," je zapisal minister za obrambo Matej Tonin in objavil skoraj dve minuti in pol dolg posnetek svojega obiska vojaške baze v Italiji, kjer je letel z ameriškim letalom F-16.

15. maja Slovenska vojska obeležuje svoj dan, na družbenih omrežjih pa so se ji številni že poklonili. Med njimi je tudi minister za obrambo, ki opravlja tekoče posle, Matej Tonin. "Moj poklon vsem tistim, ki služite domovini Sloveniji," je zapisal v objavo na svojem Instagramovem profilu, čeprav je zapis pospremil z dve minuti in 20 sekund dolgim posnetkom svojega obiska Letalske baze Aviano v Furlaniji-Julijski krajini na severovzhodu Italije. Na posnetku ni slovenskih vojakov.

Na začetku posnetka se izpiše pojasnilo, da gre za let z letalom F-16. Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon (slovensko bojeviti sokol) je enomotorno večnamensko lahko ameriško vojaško letalo z izrednimi manevrskimi sposobnostmi. Njegov nastanek sega v 70. leta prejšnjega stoletja, ko so ZDA razpisale natečaj za lahkega lovca. Danes naj bi bilo skupaj izdelanih okoli 4500 tovrstnih letal, ki naj bi jih uporabljali v 20 državah. Med njimi ni Slovenije.

Tonin se je že od nekdaj rad postavil v vojaške čevlje, pa naj je šlo za obisk vojakov v Afganistanu, ko še ni bil minister, ali pa kasneje na vojaških taborih ali obiskih enot na različnih misijah. Preizkusil se je kot tankist, pehotnik, v metanju bombe in v streljanju z netrzajnim raketometom RGW90.

Posnetki, ki jih je objavil, so nastali na vaji letalske podpore na Počku novembra lani, Tonin pa se je je udeležil na način, kot še noben minister pred njim, saj je bil potnik omenjenega bojnega letala. Kot smo že poročali, ga je gostil sam poveljnik ameriške letalske baze v Avianu, general Jason Bailey. Tonin se je na vajo odpravil z zelo majhnim spremstvom in brez navzočnosti medijev. Ker letenje z vojaškim rekreativcem ni za vsakogar, so ga morali najprej temeljito zdravstveno pregledati, prav tako je moral prestati več simulatorjev v primeru nesreče ali potrebe po katapultiranju. Minister je na vprašanja o vaji takrat odgovoril le, da se je z veseljem odzval povabilu ameriških zaveznikov.

"Hvaležen sem, da smo modernizacijo SV in krepitev sodelovanja z zavezniki lahko soustvarjali s sodelavci na Ministrstvu za obrambo in Natu," je še zapisal Tonin in dodal ključnika #WeAreNATO (#MiSmoNato) in #strongertogether (#skupajmočnejši).

Tonin podpisal memorandum za nakup oklepnikov tipa boxer, Levica: Nakup je nelegitimen V zadnjem času sicer v javnosti odmeva tudi Toninov podpis Memoranduma o soglasju k programu Boxer v okviru OCCAR, torej nakup oklepnikov tipa boxer, čemur ostro nasprotuje Levica. Tonin je ob podpisu sicer dejal, da je Slovenija s podpisom končno tam, kjer bi morala biti pred 15 leti. Brigadir Anže Rode je pojasnil, da vozila s svojimi karakteristikami izpolnjujejo vse zahteve in bodo zaščitila življenja pripadnikov SV pri izvajanju nalog in obrambi Slovenije. Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec medtem trdi, da je nakup oklepnikov nelegitimen, ker bi morala vlada opravljati le še tekoče posle. V Levici ocenjujejo, da obstajajo "resne pravne podlage" za to, da se posel nabave boxerjev, če bo ta uresničen, razveljavi. Po njegovih besedah je to tudi zaveza bodoče koalicije. "Vse tri stranke nasprotujemo nakupu osemkolesnikov in se tudi strinjamo, da bomo uporabili vsa pravna sredstva, da se ta nakup prekliče oz. odpravi," je poudaril.

"Minister za obrambo pred dolgočasjem" Z izbiro besed je Tonin ta mesec presenetil tudi v nagovoru na Škisovi tržnici, ko je obiskovalcem dejal: "Danes nisem minister za obrambo, danes sem minister za obrambo pred dolgočasjem."

Sicer pa bo državljanom v spominu ostal tudi po svoji kampanji, s katero je želel v vojsko privabiti čim več mladih fantov in deklet. Plazil se je po vseh štirih, metal bombe in se s tankom vozil v beli srajci. "Prosim, da ne smešite funkcije ministra in sramotite ministrstva za obrambo," ga je na primer pozval Roman Jakič, nekdanji šef MORS-a. Nekateri pa so mu stopili tudi v bran. Med njimi je bil na primer Aleš Hojs, prav tako nekdanji obrambni minister.

In čeprav je opazil, da bi glede na odzive na družbenih omrežjih nekateri lahko sodili, da je bil to korak v napačno smer, je dodal, da ga ne zanima, kaj si nekateri mislijo o njegovem početju. "Mene striktno zanimajo samo rezultati. Če mi bo kot ministru za obrambo uspelo zagotoviti ustrezna sredstva in kadre za razvoj in modernizacijo slovenske vojske, sem lahko miren," je junija lani povedal za oddajo 24UR ZVEČER.

Slovenska vojska sicer svoj praznik obeležuje v spomin na 15. maj 1991, ko se je na Igu in v Pekrah začelo usposabljanje prve generacije nabornikov. Načelnik Generalštaba Robert Glavaš je ob dnevu zapisal, da se v SV vse bolj zavedajo, zakaj je pomembno, da so dobro opremljeni in usposobljeni, predvsem pa enotni ter povezani. "Danes praznuje Slovenska vojska, njene pripadnice in pripadniki, ki predano in profesionalno vsak dan služijo domovini, doma in v mednarodnem okolju. Čestitke!" so zapisali tudi v SV.