Tonin, Stevanović, Mesec in Volk o Palestini, Rusiji in podnebnih spremembah

Soočili so se Vojko Volk, ki kandidira na listi Gibanja Svoboda, Matej Tonin iz Nove Slovenije, Zoran Stevanović iz Resnice in Luka Mesec iz Levice.

O priznanju Palestine

Stevanović potezo vlade o priznanju Palestine komentira, da si Palestinci zaslužijo pravico do samoodoločbe, a vprašanje je, kaj smo s tem naredili, da preprečimo genocid, ki se tam dogaja. Kot meni, se politika ukvarja s pravnim terminom, ki ne bo vplival na nadaljne dogodke ampak po njegovem mnenju pred volitvami služi pridobivanju volivcev. Vovk odgovarja, da je priznanje Palestine sporočilo miru in ni uperjeno proti nikomer, tudi proti Izraelu ne. Tonin meni, da bo priznanje Palestine brez učinka. Pogreša ambicioznost slovenske diplomacije, ki naj bi začela posebno iniciativo za mirovno misijo v Gazi, saj bi po njegovem mnenju le to naredilo razliko v življenju trpečih Palestincev in Palestink. Mesec odgovarja, da se genocid v Palestini dogaja zato, ker je Zahod ne priznava in Izrael si je vzel pravico, da stori s palestinskim narodom, kar hoče. Zato so, kot pravi, v Levici vseskozi opozarjali, da je treba v Evropi Palestino priznati, ker ima le suverena država možnost samoobrambe. Dejal je, da je ponosen na pot vlade, ki po njegovih besedah kaže luč celotni Evropi.

O Rusiji

Dotaknili so se tudi Putinove izjave, da se morajo male države bati Rusije. Kot poudarja Vovk, se moramo zavedati, da se medtem ko se majhne države trudijo ustaviti vojni v Ukrajini in v Gazi, ko Rusija grozi majhnim državam, grozi vsem državam. Rusija je srečna, da je Evropa razklana in da ne more v Gazi narediti nič, pravi. Kot poudarja, se je treba te Rusije brati. Stevanović pa ne vidi nobenega razloga, da bi se bal Rusije, kot pravi gre le za strašenje ljudi. Tonin pa pravi, da se Putin trenutno vede podobno kot se je Hitler v 30. letih. Zahteva dele ozemlja, zato da bo mir, ponazarja in opozarja, da je temu treba reči stop, saj je to zelo nevarno predvsem za majhne države. Mesec opozarja, da prihajamo v svet, kjer bo veljajo pravilo močnejšega. Zavzeti se moramo za tako politiko, da se kjerkoli na svetu to prepreči, vsi narodi imajo pravico do obstoja in Evropa mora biti sila miru, je poudaril Mesec.

O podnebnih spremembah in migracijah

Mesec poudarja, da so podnebne spremembe gonilo migracij, saj ljudje bežijo pred lakoto, vojnami in podnebnimi spremembami. Če želimo ustaviti migracije, se bomo morali pogovarjati o podnebnih spremembah, Evropa pa mora celemu svetu pokazati pot, je jasen. Tonin se strinja s tem, da so podnebne spremembe gonilo migracij, ne strinja pa se s tem, da je Evropa nek otok, ki lahko sprejme in reši vse. Kot pravi, naše možnosti niso brezmejne, zato je treba narediti sistem takšen, da bomo tisti, ki smo že v Evropski Uniji dostojno živeli, ostalim pa bi bilo po njegovem mnenju treba pomagati, da si bodo znali ujeti ribo in da bo tudi njihovo življenje boljše. Zagovarja, da bi bil vstop v Evropsko Unijo mogoč le na legalen način. Mesec odgovarja, da nikoli niso rekli, da je treba sprejeti vse, ampak da je treba probleme rešiti na izvoru. Pohvalil je italijansko premierko, ki se je dobila z afriškimi voditelji in se z njimi začela pogovarjati o njihovih problemih.

