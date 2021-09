Tonin: Upam, da bo ta sporazum mnogo trdnejši kot njihov prejšnji

O morebitnem sodelovanju z omenjenimi strankami v prihodnji vladi je Tonin dejal, da je NSi stranka dialoga in povezovanja, "ker se zavedamo realnosti slovenskega političnega prostora, ki ima proporcionalen volilni sistem, in za sestavo stabilnih vlad vedno potrebuješ sodelovanje preko sredine" .

Tonin se je tudi odzval na nekatere izjave o korupciji v trenutni vladi. Predsednik LMŠ Marjan Šarec je danes dejal, da bodo podpisnice sporazuma v prihodnji vladi končno razčistile s korupcijo, česar pa ni mogoče storiti s tistimi, ki so del aktualne vlade. Če imajo o tem "kakršne koli dokaze, so jih dolžni predati Policiji", je dejal prvak NSi. Pri tem upa, da bo Policija čim prej ukrepala in vsa koruptivna dejanja preganjala. "Če pa dokazov nimajo, gre za klasično politikantstvo," je dodal.

Po njegovem mnenju brez tega ni mogoče sestaviti stabilne vlade. "Od tega bo tudi odvisna naša prihodnost. Če nam bo uspelo sestaviti trdno in močno vlado, ki bo vključevala čim več političnih strank, ki so etablirane, tradicionalne in močne, bo ta vlada stabilna in v prihodnost usmerjena. Če pa bomo delovali na podlagi izključevanja, bodo rezultati drugačni," je prepričan.

Janša je komentiral le: "Ta sporazum bomo komentirali, ko bodo znova razpadli." Na podpis sporazuma o povolilnem sodelovanju pa so se odzvali še poslanci iz vrst SDS. Po besedah vodje poslanske skupine SDS Danijela Krivca je izključevanje polovice volilnega telesa za njihovo stranko nepredstavljivo. "Koalicija KUL se na podlagi čustva, kot je sovraštvo do drugače mislečih, lahko nekaj dogovori, ko je treba zagotavljati programska izhodišča, pa ni soglasja," je še dejal.

Predsednik LMŠ Marjan Šarec, predsednica SD Tanja Fajon, koordinator Levice Luka Mesec in predsednica SAB Alenka Bratušek so podpisali sporazum o povolilnem sodelovanju, katerega namen je delovanje za dobrobit Slovenije in za umiritev stanja v državi. To bo v prihodnje podlaga za nadaljnje sodelovanje, pripravo skupnih programskih vsebin, način delovanja in postopke, ki bodo na volitvah omogočili vzpostavitev trdne, uspešne in učinkovite vlade, so prepričani.

V sporazumu se podpisniki zavezujejo, da bodo po naslednjih parlamentarnih volitvah sklenili sporazum o oblikovanju vladne koalicije in skupnem oblikovanju vlade. Za mandatarja bodo izvolili predsednika oz. predsednico oz. koordinatorja stranke tiste partnerice, ki bo na volitvah dosegla največji delež glasov. Sicer pa bodo omenjene štiri stranke na naslednjih volitvah nastopile s samostojnimi listami in lastnimi programi.

Pri oblikovanju koalicije se lahko ob soglasju vseh podpisnic sporazuma pridružijo druge stranke, ki se strinjajo z osnovnim namenom sporazuma in so v svojem dosedanjem delu izkazale spoštovanje do načel, ki izhajajo iz dokumenta.