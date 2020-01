Tonin: V ozadju potekajo dogovori o novi koaliciji in mandatarju

Predsednik NSi Matej Tonin ne komentira ocen prvaka SDS Janeza Janše, da se bo v prihodnjih tednih pokazalo, ali lahko pride do oblikovanja nove vlade. Je pa povedal, da pogovori o alternativnih koalicijah med nekaterimi koalicijskimi in opozicijskimi strankami ves čas potekajo. V SMC in SAB, ki bi utegnili biti del pogovorov, so brez komentarja.

Janez Janša je v oddaji Politično na Televiziji Slovenija v nedeljo ocenil, da je sedanja vladna koalicija klinično mrtva. Kot možnost vidi sestavo koalicije, ki bi preprečevala škodo in na primer skrbela za črpanje evropskih sredstev. Ali je kdo dovolj ambiciozen, da sestavi novo vlado, pa naj bi se po Janševi oceni pokazalo v naslednjih tednih. Matej Tonin ni želel napovedovati, kdaj bi do tega lahko prišlo, v pogovorih za potencialno novo koalicijo, v katerih sodeluje tudi NSi, pa ne vidi nič slabega. "Če si v politiki in če želiš državi kaj dobrega, moraš imeti vrata ves čas odprta in pogovore ves čas ohranjati," je dodal.

Janša je prepričan, da trenutni koaliciji ni več pomoči. FOTO: POP TV

"Tisti, ki se zavedamo, da nam dragocen čas beži, da nas čakajo resne naloge, in ne opravljanje tekočih poslov, iščemo potencialno boljše rešitve," je pojasnil. Tudi o mandatarju so se po njegovih besedah veliko pogovarjali, nekaj je že bilo dorečenega, a "dokler nimaš 46 glasov zagotovljenih, je to brezpredmetno in kurjenje ražnja, ko je zajec v gozdu". Ocenjuje pa, da dovolj glasov ne morejo dobiti v naslednjih tednih. Stvari se namreč po Toninovih navedbah zelo počasi odvijajo, ker za oblikovanje drugačne vlade potrebuješ 46 glasov, ki pa jih opozicija sama nima. Interes koalicijskih strank pa je po Toninovih besedah premosorazmeren od dogajanja vladi. "Bolj kot so nezadovoljni, večja je pripravljenost za novo koalicijo," je dejal in še ocenil, da so zelo nezadovoljni. Sicer pa meni, da so najboljša rešitev predčasne volitve, ker bi se karte na novo premešale, "najbolj preprosto bi bilo sklepati nove koalicije, stvari bi bile veliko bolj čiste". A so po njegovih besedah v tem razmišljanju bolj kot ne sami, saj si velika večina v DZ še ne želi predčasnih volitev. Tonin je še opomnil, da bi kakršna koli potencialna nova vlada v tej sestavi DZ imela šibko večino. "Še vseeno pa je šibka večina vlade, ki ve, kaj hoče in želi nekaj narediti, boljša kot manjšinska vlada, ki opravlja tekoče posle," je prepričan Tonin. Janševe navedbe je danes komentiralo še nekaj strank. Poslanka LMŠ Jerca Korče je zatrdila, da ta manjšinska vlada ni klinično mrtva, pač pa deluje. Po njenem mnenju gre pri Janševih izjavah za destabilizacijo in vzbujanje negativizma, kar ni nič novega že od začetka mandata. "Naša naloga je, da delamo in tako bo tudi v prihodnje. Kaj se bo dogajalo, pa je stvar članov koalicije in vseh, ki so odgovorni do države," je prepričana Korčetova. Vlada je po njenih navedbah odvisna od vsakega koalicijskega partnerja in zunaj koalicijskih glasov, predvsem pa od tega, ali je predlog, ki pride v parlament, dovolj dober, da dobi podporo.

V ozadju naj bi celo potekali pogovori o Šarčevem nasledniku. FOTO: Miro Majcen