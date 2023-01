Tonin v pismu članstvu stranke: NSi v Golobovi vladi ne bo

Nove Slovenije v Golobovi vladi ne bo, pravi prvak NSi Matej Tonin. S tem je končal javna ugibanja o spogledovanju s koalicijo in še razširil že znani seznam njihovih odločitev. Ne z Golobom in ne z Janšo. Kaj torej stranki ostane? Še naprej bomo neizprosna opozicija, poudarja Tonin.

"Ta pozicija je do neke mere nenavadna in mislim, da prispeva k temu, da stranka ne zmore preseči standardnega rezultata, ki ga dosega na volitvah zadnjih 10 oz. 12 let," meni Andraž Zorko iz Valicona.

Imamo program, izvrstne kadre in vizijo, v svojem pismu članstvu piše Tonin, in to le teden dni po tem, ko je Golob zavrnil njihove predloge za ureditev stanja v zdravstvu.

Javnomnenjska anketa Mediane, ki smo jo objavili v nedeljo, kaže, da je NSi podpora padla, medtem ko je SDS zrasla. Bo pa, kot je napovedal Tonin, NSi oblikovala široko razvojno koalicijo, v katero bodo povabljeni vsi, ki želijo državo razvijati v smer moderne, demokratične in pravne države.