Tonin: V pogajanja s Fidesom bi se moral vključiti premier Golob

"To bo pomenilo, da se bo še dodatno podaljšal čas za postavljanje diagnoz, podaljšal se bo čas za zdravljenje, številni bodo zaradi tega tudi umrli," je opozoril.

Predsednik stranke NSi Matej Tonin je na novinarski konferenci spomnil na opozorila zdravnikov, da se lahko v prihodnjih dnevih in tednih zaprejo celotni bolnišnični oddelki in porodnišnice, saj bo zdravniškega kadra ob umikih soglasij za nadurno delo premalo.

Na vprašanje, kako bi ob Fidesovih konkretnih zahtevah za dvige plač lahko plačna masa ostala enaka, je odgovoril, da bi se lahko del dodatkov prelil v osnovne plače, denimo dodatki za dežurstva prek noči ter ob vikendih in praznikih.

Tonin meni, da bi morala vlada Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides ponuditi možnost, da vzpostavi svoj plačni sistem v okviru iste mase plač. S tem ne bi ogrozili zahtev drugih zaposlenih v javnem sektorju.

Odzval se je tudi na podatke Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), po katerih kljub odpovedi nekaterih posegov in pregledov v času stavke statistika za zdaj ne kaže povečanega števila čakajočih. Njihovo število se je celo nekoliko zmanjšalo.

Če se pogajata dva, mora do dogovora priti tako, da vsak malo popusti, je poudaril. Zagotovo bodo morali tudi zdravniki pri svojih plačnih zahtevah malenkost popustiti, je dodal. A ključna je po njegovem mnenju kredibilnost pogajanj, ki šepa, zato je nujno, da se v pogajanja vključi predsednik vlade Robert Golob .

Tonin je poudaril, da so odzivi ljudi, s katerimi imajo neposreden stik, drugačni. Pravijo, da mnogo težje pridejo do svojih zdravstvenih storitev. "Si bom drznil malo podvomiti v to statistiko," je povedal.

Na novinarski konferenci je sicer povedal tudi, da so poslanci NSi v parlamentarni postopek vložili predlog k dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Z njim želijo po Toninovih besedah popraviti 80. člen in s tem odpraviti dva "birokratizma".

Kot prvega je navedel stanje, v katerem Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) zavarovancem v tujini v nekaterih primerih plača tudi zdravljenje pri zasebnikih, ne plača pa zdravljenja pri slovenskih zasebnikih. "Druga nelogičnost pa je ta, da ZZZS slovenske državljane raje pošlje na bolniške kot pa na zdravljenje," je dejal.