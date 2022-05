Tonin vabi Goloba na predstavitev pogodbe za nakup boxerjev

Minister za obrambo Matej Tonin je prepričan, da je to tudi v interesu najverjetnejšega novega mandatarja Roberta Goloba. "Glede na vse okoliščine gospodu Golobu delam uslugo, ker se mu s temi stvarmi ne bo treba ukvarjati in se prerekati s koalicijskimi partnerji, ampak se bodo glede nakupa lahko izgovarjali name," je danes med drugim poudaril Tonin.

Odzval se je tudi na ugibanja, zakaj se s podpisom pogodbe tako zelo mudi in zakaj večstomilijonskega posla z oklepniki ne prepušča prihodnji vladi. Po njegovim besedah gre pri podpisu pogodbe za boxerje za "povsem normalne tekoče zadeve", ob čemer je znova spomnil, da sta nakup boxerjev potrdila tako vlada kot državni zbor. Posel je zdaj treba le še formalno zaključiti, pravi. "Zato se mi zdi pomembno, da se ne dela drame in da se ne pritiska name, naj tega ne podpišem, kajti to sem na podlagi odločitev vlade in državnega zbora dolžan podpisati. Slovenska vojska in država potrebujeta boxerje glede na okoliščine in glede na to, da imamo vojsko in da jo želimo krepiti," je poudaril.