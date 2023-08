Tonin vabi Logarja in SLS k sodelovanju pred evropskimi volitvami

Matej Tonin si prizadeva postati vodilni povezovalec na slovenski desnici, kjer je doslej glavno besedo imel Janez Janša. Pred prihajajočimi evropskimi volitvami, ki bodo na sporedu drugo leto, je predsednik NSi k oblikovanju skupne liste povabil Slovensko ljudsko stranko in Platformo sodelovanja dr. Anžeta Logarja, sicer še vedno člana stranke SDS. "S tem volivcem na desni sredini dajemo možnost izbire, da lahko glasujejo za prihodnost. Prve javnomnenjske raziskave kažejo, da bi bila naša skupna lista resen kandidat za zmago. To je izjemno pomembno, saj je Evropska unija na razpotju, zato moramo v Bruselj poslati sposobne, kompetentne in motivirane predstavnike," je zapisal v objavi na družbenem omrežju.

Tonin je tudi prepričan, da je prenova slovenske desnice neizogibno dejstvo ter da se tega procesa ne da več ustaviti. Dodal je, da Slovenija nujno potrebuje dva zaporedna mandata desno-sredinske vlade. "Še ene epizode vlad novih obrazov si preprosto ne moremo privoščiti." Tonin je tudi namignil, da bi se morala prenova na desnici zgoditi čim prej, saj da je od nje "odvisno trajanje mandata aktualne Golobove vlade".

Tonin je bil kritičen do aktualne vlade in njenih "zgrešenih levih politik". Pri tem je omenjal višje davke, nezaupanje v jedrsko opcijo in slabo stanje v zdravstvu. "Brez jedrske opcije bo slovensko gospodarstvo zaradi dragih cen energentov postalo popolnoma nekonkurenčno." Po njegovih besedah ima Nova Slovenija ključne programske rešitve za prihodnost.