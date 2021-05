Tonin za hitrejše uvajanje političnih odločitev EU v prakso

Obrambni ministri članic EU so med drugim potrdili možnost sodelovanja ZDA, Kanade in Norveške pri tem projektu za krepitev vojaške mobilnosti v Evropi. S tem so prvič odprli možnost sodelovanja tretjih držav v projektih stalnega strukturnega sodelovanja na področju varnosti in obrambe (Pesco). Projekt je namenjen predvsem nadgradnji infrastrukture, kot so mostovi, železnice in ceste, njegov cilj pa je predvsem zmanjšati čas čezmejnih premikov vojaških sil.

Minister Tonin je na virtualni novinarski konferenci v Bruslju ta dogovor označil za poseben uspeh. "Vojaška mobilnost ni le logistično vprašanje, ampak strateško," je poudaril. Pojasnil je, da pri tem projektu dejavno sodeluje tudi Slovenija. Pri vseh infrastrukturnih projektih še posebej pazijo, da bo mogoča dvojna raba, torej tako za civilno kot vojaško rabo.

Na to so bili pozorni tudi pri projektiranju drugega tira Divača–Koper, da bodo vsi predori in viadukti ter celotna povezava primerna tudi za premik vojaških vozil. Pri tem bo pomembno vlogo igrala tudi Luka Koper, ki je, kot je izpostavil Tonin, zelo pomembna tudi za strateški premik sil na vzhod oz. v srednjo Evropo.