Tonin zadovoljen, da so se pogodili o končni različici predloga novele zakona o gasilstvu

Predlog, ki ga je vlada potrdila sredi januarja, med drugim prinaša možnost skupne gasilske enote v zaokroženih industrijskih kompleksih in uvaja zakonsko podlago za interesno združevanje poklicnih gasilskih enot. Po ministrovih besedah pomeni predlog pomemben korak naprej pri urejanju statusa gasilcev.

Predsednik združenja, Miran Korošak, je povedal, da so pri pogajanjih sodelovale vse članice združenja in podale svoje predloge. Združenje bo po njegovih besedah v zakonu omenjeno kot najvišja oblika povezovanja poklicnega gasilstva v Sloveniji. Določili pa so tudi naloge poveljnikov poklicnih gasilskih enot. Želijo si, da bi bil predlog čim prej sprejet, saj bo izboljšal položaj poklicnega gasilstva.