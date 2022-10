Tonin: Sprejemam politično odgovornost, da sem za vojake kupil najboljšo opremo

Na vprašanje, ali prevzema politično odgovornost za plačilo 70 milijonov evrov, ki jih bomo davkoplačevalci plačali iz proračuna, ker je podpisal pogodbo o nakupu boxerjev, vlada pa jo je razveljavila, je predsednik NSi Matej Tonin v oddaji Ena na ena najprej povedal, da je v takem oklepniku enajst vojakov, Slovenija pa svoje vojake od leta 1997 pošilja na različne misije, da po svetu zagotavljajo mir. "In ko to oklepno vozilo zapelje na mino, če ni ustrezno oklepljeno, se žal zgodi lahko, da ti vojaki pridejo domov v krstah, " je pojasnil in poudaril, da sprejema politično odgovornost, da je za slovenske vojake skupaj z vlado nakupil najboljšo opremo z najboljšo zaščito, kar so jo lahko slovenskim vojakom zagotovili.