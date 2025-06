V NSi siti novih obrazov, ki 'na avtopilotu uničujejo Slovenijo že desetletje'

Prvak NSi Matej Tonin je na tradicionalnem taboru in družinskem dnevu NSi v Vitanju izrazil vrsto kritik glede delovanja vlade Roberta Goloba. Kot je ob tem izpostavil, ima opozicija veliko odgovornost, da najde politično formulo za zamenjavo vlade, trmasto vztrajanje na enih in istih obrazih pa da je lahko pri tem kontraproduktivno.

"Imamo vlado vzporedne realnosti, ki nam prodaja dosežke, ki jih praktično ni. Po treh letih in ob zgodovinski večini, ki so jo imeli, nimajo česa pokazati," je v nagovoru med drugim dejal Matej Tonin. Ob tem je nanizal področja zdravstva, dolgotrajne oskrbe, stanovanj in gospodarstva. Občutek ima, kot je dejal, da vlada živi v svojem svetu, v povsem svoji realnosti. "Medtem ko se vsepovsod, v Evropi, na Bližnjem vzhodu, širše v svetu dogajajo pretresljivi prelomi, velike spremembe, se naša vlada obnaša, kot da se ni nič zgodilo in s strumnim korakom drvi nazaj v socializem," je dejal.

Ozrl se je proti parlamentarnim volitvam prihodnje leto, ki bodo po njegovih besedah zelo kmalu. "Čas je, da naša generacija prevzame dolžnost za Slovenijo, da naša generacija, ki gradi na vrednotah slovenske osamosvojitve, zgradi drugačno, preprosto, ustvarjalno Slovenijo ... in čas je, da Slovenija zares postane naša ... imamo vizijo, da v državi zagotovimo red, predvsem pa imamo vizijo, da delo znova postane vrednota," je dejal Tonin.

NSi tabor in družinski dan pripravi vsako leto. Dogodek je namenjen predvsem druženju, na njem pa so navzoči vodstvo stranke, poslanci NSi, župani iz vrst NSi ter člani, simpatizerji in podporniki.