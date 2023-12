'Toninovo dvigalo': najdražja ponudba, številne nepravilnosti in 'razsulo'

V zahtevku za izvedbo naročila, ki ga je pripravil sektor za gospodarjenje z nepremičninami, so bile med zahtevami zavedene najnižja cena, bančne garancije in 60-dnevni rok izvedbe.

Vendar to ni edina nepravilnost. Pri pregledu dokumentacije so ugotovili, da podjetje ni priložilo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti za škodo oz. zavarovanje dejavnosti, ampak zavarovalno polico za zavarovanje frizerskega salona. Taka ponudba po ugotovitvah revizije ne bi smela biti dopustna. Poleg tega izvajalec ni vodil gradbenega dnevnika in knjige obračunskih razmer, direktorat za logistiko pa kljub temu, da bi moral, ni ukrepal. Prav tako direktorat ni sklenil pogodbe za izvedbo nadzora nad deli.

Nepravilnosti so bile ugotovljene tudi pri izdaji računa za demontažo obstoječega dvigala in še nekaterih drugih del v začetku leta 2022. "Ni jasno, kako je bil določen znesek računa oziroma kako so bila ovrednotena dela in material, saj vrednost posla niti v pogodbi niti v ponudbi ni specificirana."

Pri pregledu prisotnosti delavcev podjetja Erdu so ugotovili, da so do izdaje prvega računa opravili približno devet odstotkov vseh opravljenih ur, do izdaje zadnjega računa okrog 18 odstotkov vseh opravljenih ur, do sredine oktobra pa 82 odstotkov oz. 459 ur. To po ugotovitvah revizije kaže, da plačilo ni bilo izvršeno po opravljenem delu, kar je v neskladju z določili Zakona o javnih financah. Poleg tega so ugotovili tudi, da dela opravlja tudi delavec, za katerega Obveščevalno varnostna služba ni opravila preverjanja, saj jo direktorat za logistiko o tem ni obvestil.

"Revidiranec ni spremljal, kako dela potekajo, izvajalca ni opozoril, da zamuja z deli, prav tako od izvajalca ni zahteval podaljšanja bančne garancije za dobro izvedbo del. Revidiranec je tudi spregledal, da bi moral izvajalec voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, ter ni sklenil pogodbe za nadzor nad zamenjavo dvigala," piše v poročilu.