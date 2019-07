Top 2 pomembna izuma za varnejšo in prijetnejšo vožnjo, ki so zaznamovali to sezono

Naprava za diagnostiko avtomobila CarScanX

Najnovejši pripomoček, zaradi katerega imajo številni avtomehaniki manj dela! Omogoča vam, da sami preverite delovanje svojega avtomobila in ugotovite, kakšna okvara se je prikradla pod pokrov – brez kablov, baterij ali drugih orodij. To vam bo prihranilo na tisoče evrov za popravila ali nakup okvarjenega rabljenega avtomobila, saj boste obvestilo o dejanskih napakah in stanju avtomobila prejeli na svoj mobilni telefon.

Opis:S to miniaturno napravo lahko odkrijete več kot 3.000 različnih vrst okvar avtomobila. Prav tako lahko spremljate svojo porabo in analizirate obnašanje vozila med vožnjo. CarScanX vas obvešča o resničnih in potencialnih okvarah, zato boste lahko pravočasno obvarovali svoj avtomobil. Z modernimi računalniškimi sistemi se lahko poveže z vsemi vrstami avtomobilov. Zahvaljujoč inovativni tehnologiji, vgrajeni v to majhno napravo, brezhibno bere kode in prikaže njihov pomen. Dovolj je, da to majhno napravo vstavite v vhod OBD2 v avtomobilu in jo z mobilnim telefonom povežete prek Bluetootha. Nato morate zagnati aplikacijo na mobilnem telefonu, ki bo samodejno prepoznala napako. In to je to, serviserji in prodajalci rabljenih avtomobilov vas ne bodo nikoli več prevarali in vam zaračunali dvakrat dražje storitve!