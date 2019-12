Top 5 last–minute žurerske silvestrske prestolnice že od 15 evrov

Naj se novoletno rajanje prične že na poti. Skupaj z družino, prijatelji ali boljšo polovico se podajte v bližnje evropske prestolnice in tam dočakajte novo leto. Prebrskajte našo izbiro nizkocenovnih vozovnic za destinacije, kjer boste doživeli nepozaben vstop v leto 2020!

BUDIMPEŠTA, ŽURERSKA PRESTOLNICA ZA MLADE

Budimpešta, kraljica Donave, še posebej zaživi prav na Silvestrovo, ko mesto sedmih mostov zažari v tisočerih novoletnih lučeh in številnih ognjemetih. Prestolnica zabave za mlade povsem stopa ob bok žurerskima Pragi in Bratislavi. Klubi v mestu ponujajo izjemno zabavo, cene pijač pa so žepom prijazne. K temu prištejte še odlično madžarsko kulinariko in dobili ste recept za nepozabne spomine. V Budimpešto že od 15 €! Več: http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/tujina/madzarska CESARSKI DUNAJ

Nekoč središče imperija in mesto, ki so ga vzljubili intelektualci in umetniki, je morda najlepše evropsko mesto, kjer lahko pričakate novo leto. Najbolj znana zabava v mestu se odvija v veliki plesni dvorani palače Hofburg, a vendar je priložnosti za zabavo kjer se lahko zavrtite v taktih Straussovih valčkov ali polk v avstrijski prestolnici še mnogo več. Priljubljeni božični sejmi se za novo leto spremenijo v plesišča z DJ-ji in koncertne odre. Zabava se prične že ob dveh popoldan in traja vse do jutranjih ur. Ob skodelicah kuhanega vina vas bo navdušil spektakularen polnočni ognjemet nad dunajskim Praterjem. Na prvi novoletni dan se pridružite množici pred mestno hišo in si na velikem platnu oglejte tradicionalni koncert dunajske filharmonije. Na Dunaj že od 29 €! Več: http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/tujina/avstrija/dunaj PRAGA ZA TANKE DENARNICE

V enem najlepših mest na svetu boste pili tudi eno najcenejših piv v Evropi, kar sta le dva razloga, da je češka prestolnica eno najpriljubljenejših destinacij za najboljši novoletni žur. Če si želite zabave do jutranjih ur, potem zavijte v staro mesto, če pa ste za bolj umirjen vstop v novo leto, si poiščite hotel na zahodnem bregu Donave. Tu boste dobili tudi najboljši pogled na ognjemet na Starem mestnem trgu in Vaclovem trgu. Praga bo za novo leto polna žurerjev, ki bodo ob vstopu v novo leto razbijali šampanjce po vseh glavnih ulicah in trgih, barih in restavracijah. V Prago že od 39 €! Več: http://www.slo-zeleznice.si/sl/potniki/tujina/ceska BEOGRAD, NAJ SILVESTRSKA DESTINACIJA

