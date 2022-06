Da lahko 'Maverick' in druščina varno kraljujejo v zraku

Na zahodni ploščadi našega vojaškega letališča tik ob južni meji stojijo tri češka lovska letala, Alce L-159. Letalski tehniki opravljajo predpoletne preglede, dotakajo gorivo, polnijo tope in nameščajo rakete. V Sloveniji so bile pred dnevi namreč prisotne številne tuje vojaške jeklene ptice različnih tipov, saj so sodelovale v mednarodni vojaški vaji Jadranski udar (Adriatic Strike) . A preden so se lahko varno dvignile v nebo nad Slovenijo, je bilo treba poskrbeti, da je vse tako, kot mora biti.

"Glede na to, da so naši helikopterji že kar stari, je veliko dodatnih del, niso samo ta redna. In to lahko traja tudi od dva do štiri mesece. In ves ta čas se helikopterjem dela kar šest- do osemčlanska ekipa," pojasnjuje poveljnik, ko nam v hangarju poleg razstavljenega helikopterja, na katerem pravkar opravljajo letno vzdrževanje, kaže kot telefonski imenik debel fascikel dokumentacije. Starost helikopterja glede na stanje tehnike lahko poleg redno predpisanih pregledov terja tudi do 60 dodatnih delovnih točk.

Klinar ima pod sabo približno 80 ljudi, njegovo ekipo sestavlja 15 do 20 letalskih inženirjev in 60 letalskih tehnikov. Prvi skrbijo za organizacijo, nabavo rezervnih delov, pišejo programe vzdrževanja in delovne naloge, skrbijo za vso letalsko dokumentacijo. Drugi pa so tisti, ki nato dejansko "šraufajo", če povemo po domače. In prav to med našim pogovorom v ozadju počne trojica, ki se sklanja nad Bellov rep.

Dolga leta za popolno pripravo

Kakšno pa je njihovo usposabljanje? Slovenska vojska ima osnovne zahteve, da morajo imeti tehnično predznanje, nato se nadaljuje z osnovnim letalskim usposabljanjem, kjer pridobijo teoretično letalsko znanje, ki ga potrjujejo z izpiti. Pred licenciranjem pa morajo opraviti še najmanj tri leta delovne prakse. "Po izkušnjah letalski tehniki in tudi inženirji za potrebujejo od pet do osem let, da lahko samostojno izvajajo tudi najtežja in najbolj kompleksna opravila. In to so tisti najbolj pridni. Kdo pa lahko potrebuje tudi 20 let, pa še vedno ne bo dosegel take ravni, da bi znal odpraviti vsako napako," ponazori zahtevnost nalog, ki ležijo razstavljene pred njimi.