Top novosti te sezone! Izjemni Samsung prepogljivi telefoni

Poleg tega funkcije, kot so Tolmač (Interpreter) in Sprotni prevod (Live Translate) , omogočajo brezhibno komunikacijo v več jezikih. Galaxy AI* izkorišča edinstven format z dvema zaslonoma, kar omogoča bolj naravno interakcijo in tekočo komunikacijo s komerkoli, kjerkoli.

Galaxy Z Fold6 je zasnovan tako, da izboljša način dela, igranja in informiranja. Z enostavnim potegom z roba zaslona ali z govornim ukazom "Hej, Google" lahko uporabniki prikličejo Gemini vmesnik , ki jim pomaga pri pisanju, učenju ali načrtovanju. Ta digitalni pomočnik, integriran v najbolj priljubljene aplikacije Google, omogoča hitro organizacijo načrtov, pridobivanje informacij v realnem času in raziskovanje znamenitosti z uporabo Google Zemljevidov.

Nenehne inovacije prepogljivih naprav Samsung so privedle do najtanjše in najlažje Galaxy Z serije doslej, zasnovane za optimalno prenosljivost. Popolnoma simetrična oblika z ravnimi stranicami daje napravam prefinjen videz, poleg izboljšav v oblikovanju pa je Galaxy Z serija tudi bolj robustna in udobna za brezskrbno uporabo. Zadnja generacija pametnih telefonov Galaxy Z je opremljena z izboljšanim Armor aluminijem in steklom Corning Gorilla Glass Victus 2, kar jo naredi najbolj odporno Galaxy Z serijo doslej.

Galaxy Z Fold6 ni le tehnološko napreden, ampak tudi vizualno privlačen prepogljiv telefon. Kupci bodo lahko izbirali med barvami srebrne sence, rožnate in mornarsko modre za Galaxy Z Fold6. Te barve so skrbno izbrane, da poudarijo eleganco in sofisticiranost naprave. Poleg barv je zasnova telefona osredotočena na uporabniško izkušnjo – tanjši in lažji kot kdajkoli prej, s popolnoma simetrično obliko in ravnimi stranicami, kar omogoča udobno uporabo in enostavno prenašanje. Novi Galaxy Z Fold6 je prava paša za oči in hkrati robusten ter udoben sopotnik za vsakdan.

Prostoročni selfiji? Kako fleksibilno.

Galaxy Z Flip6 prinaša nov nivo prilagodljivosti s svojim izboljšanim zunanjim zaslonom FlexWindow. Zaslon omogoča dostop do funkcij, ki jih poganja umetna inteligenca, brez potrebe po odpiranju telefona. Funkcija Predlagani odgovori (Suggested replies) omogoča hitre in ustrezne odgovore na sporočila, medtem ko prilagodljivi pripomočki zagotavljajo, da imate vedno pri roki najnovejše informacije in funkcije, kot so novice, glasba in zdravje.