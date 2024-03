Top poletni oddih: v Hurgado ali Sharm el Sheikh do 20 % ceneje

OGLAS

Glede na povpraševanje po poletnih počitniških destinacijah, postaja vse bolj jasno, da bo tudi letos med slovenskimi počitnikarji ena najbolj priljubljenih destinacij Egipt. Kar v bistvu ne čudi, saj so si ga za dom izbrali že mogočni faraoni pred več tisoč leti - najbrž z razlogom.

icon-expand

Gre za deželo prijaznih in nasmejanih ljudi, ki svoje goste vedno pogostijo kot kralje: s TOP all inclusive ponudbo, v katero je resnično všeto VSE: od prostornih sob v razkošnih hotelih, in neomejenih količin hrane pijače skozi ves dan do bogatega dnevnega in večernega animacijskega programa za vse generacije, dogodivščin v vodnem parku ter razvajanja v pravem pomenu besede. Za piko na i je tu še sinje modro morje, ki je tako čisto, da se na celotnem priobalnem delu vidi do dna, v svojem osrčju pa skriva barvit podvodni ekosistem, poln koralnih grebenov rib in ostalih vodnih živali. Zato že danes rezervirajte poletni oddih v Egiptu, za katerega vam bosta hvaležni tako duša, kot tudi denarnica!

Na Počitnice.si smo vam pripravili bogat nabor poletnih počitniških paketov za Hurgado in Sharm el Sheikh po noro ugodnih first minute cenah - tudi do 20 % ugodneje! Preglejte ponudbo TUKAJ in izberite poletni oddih po svoji meri ali pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si in že v nekaj urah vam bomo na elektronski naslov poslali nabor najboljših ponudb po vaši meri! O super ponudbi se lahko pozanimate tudi na 01/280 30 00, kjer vam bodo izkušeni svetovalci z veseljem odgovorili na vsa vprašanja in vas vodili skozi postopek rezervacije počitnic, prav tako pa smo vam od ponedeljka do sobote na voljo tudi v naših fizičnih poslovalnicah v nakupovalnih središčih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo.

icon-expand

Hurgada - puščavska princesa ob Rdečem morju Ker se je Hurgada v turistično letovišče razvila iz majhne ribiške vasice, lahko tu dejansko začutite pristni utrip egiptovskega vsakdana, ki je enkratna dopolnitev izjemnega all inclusive razvajanja v razkošnem hotelu. Že kratek sprehod po mestnem središču vam bo dal jasno vedeti, da tu vlada urejen kaos, kjer je čas drugotnega pomena. Prav zato je Hurgada popolna destinacija za totalen odklop od vsakdanjega ponorelega sveta.

S Počitnice.si lahko na zaslužen oddih v Hurgadi poletite vsak teden iz Ljubljane in Graza . Izbirate lahko v bogati ponudbi hotelov z all inclusive ponudbo, zato se vam splača uporabiti priročen ISKALNIK, prav tako pa nam lahko svoje želje zaupate na 01/280 30 00 ali pa jih pošljete na info@pocitnice.si in z veseljem vam bomo pomagali izbrati najboljše počitnice v Hurgadi!

Kako izbrati pravi hotel za počitnice v Hurgadi? V samem središču mesta Hurgada je med slovenskimi počitnikarji priljubljen zlasti hotel The Grand Resort 5*, ki se lahko pohvali z izjemno ugodno ceno in kakovostno all inclusive ponudbo. Zgrajen v mavrskem slogu, odlikujejo pa ga velike, prostorne sobe ter številni bazeni, primernimi za različne starosti. Do morja ga loči cesta in prehod skozi sestrski hotel The Grand Hotel, v neposredni bližini pa je še kopica sprehajalnih poti ter trgovinic in bazarjev, na katerih se lahko preizkusite v barantanju.

icon-expand

Izjemno priljubljeno počitniško območje v Hurgadi je tudi dih jemajoč zaliv Makadi Bay, kjer je med najbolj priljubljenimi hotel Siva Golden Bay Makadi 4*. Resort očara s svojo osupljivo panoramsko lego s spektakularnim razgledom iz najvišjega hriba v zalivu Makadi Bay. Hotel se razteza ob široki, dolgi zasebni plaži s koralnim grebenom in enostavnim vstopom v morje. Makadi Bay slovi zlasti po lepotah podvodnega sveta, zato velja izkoristiti izjemno all inclusive ponudbo hotela The Grand Makady 4*, ki se nahaja neposredno ob koralnem grebenu in je zato popolna izbira za ljubitelje snorkljanja. Ob tem se lahko velik in izjemno urejen hotelski kompleks pohvali še z izjemno kulinarično ponudbo, prostranimi vrtovi ter promenado ob plaži, ki vodi mimo Ljubitelji adrenalina in akcije pa boste vsekakor uživali v TOP all inclusive ponudbi hotela Grand Waterworld Makady 5*, katerega široka peščena plaža in koralni greben vabita k brezskrbnemu potapljanju in snorklanju. Razkošen orientalski hotel, v katerem je poskrbljeno za obilo zabave ter aktivnosti, pika na i pa je zagotovo vodni park s tobogani v skupni dolžini kar 515 metrov.

Rezervirajte nepozaben poletni all inclusive oddih še danes in si zagotovite izjemen first minute popust do - 20 %! Celotno ponudbo all inclusive počitnic v Hurgadi lahko preverite TUKAJ ali pošljete povpraševanje na info@pocitnice.si !

icon-expand

Sharm el Sheikh - razkošna all inclusive oaza na Sinajskem polotoku Sharm el Sheikh, oziroma Šejkov zaliv, je najbolj znana dopustniška oaza na Sinajskem polotoku z neskončnimi peščenimi plažami, dih jemajočim sinje modrim morjem in ležernim razvajanjem na vsakem koraku. Izjemno pester ter barvit podvodni svet vam je tukaj vedno na dosegu roke, saj se za obisk koral ni potrebno odpraviti na celodnevi izlet z ladjico, temveč le skočiti v toplo morje ob hotelski plaži. Poletja v Sharm el Sheikhu so dolga in vroča, s temperaturami tudi krepko čez 40 stopinj Celzija, a je zrak suh, zato se vročina ne občuti. Tople večere se splača izkoristiti za sprehode po mestnih ulicah in barantanje na tradicionalnih egiptovskih bazarjih, nočno življenje pa lahko izkusite v okrožju Naama bay, kjer za zabavo skrbijo številne domače ter svetovno znane restavracije, diskoteke, bazarji in celo kazinoji.

To poletje bo kot nalašč za počitnice v Sharm el Sheikhu! S Počitnice.si lahko na oddih v Šejkov zaliv od 19.6. naprej poletite iz udobja domačega letališča na Brniku, če bi radi ujeli TOP first minute popuste do - 20 %, pa bo treba pohiteti! Zato hitro preverite celotno ponudbo počitnic v Sharm el Sheikhu TUKAJ, pošljite povpraševanje na info@pocitnice.si ali pokličite 01/280 30 00 in izkoristite pomoč naših izkušenih svetovalcev!

icon-expand

Katere hotele v Sharm el Sheikhu priporočajo Slovenci? Med slovenskimi gosti je izjemno priljubljen hotel Grand Hotel Sharm el Sheikh 4*, ki se nahaja na rahli vzpetini v počitniškem predelu Ras Um Sid. Z lepe in urejene zasebne plaže se odpira čudovit pogled na morje. Zaradi koralnega grebena, ki sega vse do plaže, je dostop do morja omogočen po pomolu in je bolj primeren za spretne plavalce. Hotel Royal Albatros Moderna 5* pa je eleganten hotel ob plaži v zalivu Nabq Bay neposredno pred koralnim grebenom. Pohvali se lahko z 10 sladkovodnimi bazeni za odrasle ter integriranim bazenom za otroke. Ti se lahko zabavajo tudi v mini vodnem parku s 24 tobogani, torej bo ta namestitev kot nalašč za vse, ki prisegate na akcijo in imate v družini adrenalinske navdušence. Luksuzni hotel Jaz Belvedere 5* pa se nahaja neposredno ob hotelski peščeni plaži in je od središča mesta Sharm el Sheikh s številnimi nakupovalnimi in zabaviščnimi centri ter restavracijami in bari oddaljen približno 18 km ter tako popolna oaza za vse, ki si želite mirnih in sproščenih počitnic ali raziskovanja čudovitega podvodnega sveta.

Prepustite se razvajanju v ekskluzivni all inclusive storitvi po izjemni ceni! Rezervirajte svoje počitnice v Sharm el Sheikhu TUKAJ, pošljite povraševanje na info@pocitnice.si ali povprašajte o TOP ugodni ponudbi na 01/280 30 00!

icon-expand