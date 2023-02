Top ponudbe za popolno poročno potovanje

Poročno potovanje je vsekakor ena najslajših izkušenj vsakega para, zato ne dovolite, da se konča zgolj pri enem. Topli kraji so namreč odlična izbira tudi za obletnico poroke!

Ljubezen je eno najmočnejših in najbolj pogosto opevanih čustev v zgodovini človeštva. Zahteva ogromno prizadevanj in kompromisov, da se lahko razvije in cveti v vsej svoji lepoti. Številni pari jo kronajo s poroko ter se tako zaobljubijo, da jo bodo skrbno negovali do konca svojih dni. A še prej morajo 'preživeti' organizacijo poročnega slavja, ki običajno terja ogromno časa, stresa ter skrbi, zato si po taki izkušnji vsak par nedvomno zasluži sanjsko poročno potovanje, kjer se lahko končno povsem sprosti ter prepusti zakonski sreči v vsej svoji lepoti.

Toda čeprav v zadnjem času število porok ponovno narašča, številni novopečeni zakonci poročno potovanje odlagajo na 'bolj primeren termin' v prihodnosti. Pri nekaterih je za to kriva pandemija, ki je pred slabimi tremi leti močno omejila potovanja, druge skrbi aktualno dogajanje v svetu. A ukrepi za preprečevanje virusa Covid-19 so le še slab spomin, prava ljubezen pa je vedno kos vsaki situaciji, zato s takim doživetjem vsekakor ne bi smeli več zavlačevati. Pri Počitnice.si bodo z veseljem prisluhnili vašim željam ter zmožnostim in vam pripravili izjemne ponudbe poročnih potovanj. Naj si gre za rajske tropske destinacije, ležerni all inclusive ljubezenski oddih ali bolj raziskovalno naravnane medene tedne – Počitnice.si vam organizirajo nepozabno poročno potovanje, ki se ga boste še dolgo radi spominjali, zato naj vas pri izbiri bolj kot cena vodi misel na skupna doživetja, nepozabne sončne zahode in zavedanje, da najlepše trenutke svojega življenja delite z osebo, ki ste jo izbrali za sopotnika na svoji poti skozi življenje.

Preverite nabor rajskih destinacij v priročnem iskalniku TUKAJ ali na info@pocitnice.si pošljite vaše želje ter pričakovanja glede sanjskega poročnega potovanja in že v nekaj urah vam bodo na elektronski naslov poslali nabor najboljših ponudb za pravljični oddih v dvoje. Za več informacij o ponudbi ter organizaciji popolnega poročnega potovanja so vam izkušeni svetovalci pri Počitnice.si na voljo tudi na telefonski številki 01 280 30 00, od ponedeljka do sobote pa jih lahko obiščete tudi v njihovi poslovalnici v nakupovalnih centrih Supernova Rudnik v Ljubljani ter Supernova Kranj Primskovo. A pozor! Poročno potovanje ni nujno omejeno samo na par, brez težav lahko s seboj vzamete tudi otroke, prav tako ne bo nihče preverjal, če ste resnično poročeni, torej si lahko sanjski oddih privoščite tudi sveži zaljubljenci in 'koruzniki' ali pa na ta način proslavite obletnico poroke. Pomembno je le, da slavite ljubezen. In ni ga lepšega načina za to, kot da si vzamete čas za osebo vašega srca ter si privoščite nepozabno avanturo, ki bo še dodatno podžgala ogenj ljubezni in o kateri boste nekoč z roko v roki veselo pripovedovali vnukom.

Usodni 'DA' na rajski tropski plaži Posebno mesto med tako imenovanimi destinacijami ljubezni ima vsekakor Mauritius, vulkansko otočje sredi Indijskega oceana, znano po turkiznem morju, čudovitih peščenih plažah ter bujnem zelenju. Glede na kuliso, ki jo ponuja ta tropsko raj, ne čudi, da si številni pari Mauritius izberejo celo za kraj, kjer dahnejo usodni 'DA'. Popoln scenarij za vse, ki si ne želite izgubljati živcev z dolgotrajnimi pripravami ter načrtovanjem, saj na Počitnice.si poleg skrbno preverjene namestitve poskrbijo tudi za celotno organizacijo in izvedbo obreda ter overitev dokumentov, ki so priznani tudi v Sloveniji. Sanjski poroki sledijo nepozabni medeni tedni, ki so popoln uvod v dolgo ter srečno zakonsko življenje. Poroka na Mauritiusu? Zakaj pa ne! Na Počitnice.si vam organizirajo popoln paket poroke ter poročnega potovanja v skrbno preverjenih hotelih, ki se lahko pohvalijo s številnimi kulisami za popoln poročni obred. A to še ni vse! Če se odločite za kombinacijo poroke in poročnega potovanja na Mauritiusu, nevesta v izbranem hotelu biva kar 50 % ugodneje ! Prav tako vam pri Počitnice.si nudijo posebni 50 % popust na poročno potovanje v izbranih hotelih, če je od poroke minilo manj kot 6 mesecev. Več kot dovolj razlogov torej, da pošljete povpraševanje na info@pocitinice.si ali pokličete na 01/280 30 00 in poskrbite za nepozabno valentinovo presenečenje!

Sončni zahodi na rajski peščeni plaži so najlepši v dvoje Če se odločite ljubezen proslaviti na sanjskih Maldivih, velja vsekakor izbrati resort, kjer boste deležni kraljevskega razvajanja. Pri parih so najbolj priljubljene tako imenovane beach vile, ki se nahajajo ob čudoviti peščeni plaži, sledijo jim jacuzzi beeach vile in pa edinstvene water vile, ki vam omogočajo skok v turkizno morje kar iz zavetja spalnice. Sejšeli bodo prepričali zlasti tiste pare, ki obožujejo peščene plaže, obdane s tropskim rastjem in kristalno čistim turkiznim morjem. Veljajo namreč za enega najbolj ohranjenih tropskih paradižev na svetu, ki se lahko pohvali tudi z edinstvenim podvodnim svetom. Podobna kulisa vaju bo pričakala tudi na povsem drugem koncu sveta, v živahni Dominikanski Republiki, kjer se odlično znajdejo tudi počitnikarji brez predhodnih potovalnih izkušenj. Večina hotelov se nahaja neposredno na čudoviti peščeni plaži, all inclusive ponudba pa poleg neomejene hrane in pijače obsega tudi različne vrste vsakodnevne animacije ter nepozabne zabave v ritmih salse bachate, in merenge. Prav posebno eksotično ljubezensko pravljico pa pričara slikoviti Zanzibar, ki ponuja več kot samo romantične plaže in čudovite sončne zahode. Ponuja namreč popolno kombinacijo užitka ter zanimivih avantur in je vsekakor prava destinacija, če želita še dodatno začiniti vajin odnos.

Na Počitnice.si po popolno poročno potovanje za vse okuse! Tako rekoč kraljevskega razvajanja boste deležni, če se odločite medene tedne preživeti v Turčiji ali Egiptu. Gre namreč destinaciji, ki slovita po svoji izjemni all inclusive ponudbi, zato sta prava izbira poročnega potovanja zlasti za tiste, ki se na pot odpravite z otroki. Ti se bodo namreč ves dan zabavali v mini klubu, tako da se bosta vidva lahko posvetila drug drugemu in slavila čustvo, ki vaju je povezalo v eno. Na Počitnice.si uredijo popolna poročna potovanja tudi za tiste pare, ki ljubezen najraje slavite na bolj aktiven način, med raziskovanjem znamenitosti in iskanjem osamljenih sanjskih kotičkov. Privoščita si lukuzni potep po modernem Dubaju in ovekovečita svojo ljubezen na najvišji zgradbi sveta, ali pa raziskujta skrivnosti lepe Afrodite ter drugih grških bogov v čudovitih zalivih Krete. Popolne kombinacije kulture, tradicije, folklore, neokrnjene narave, čistega morja in dih jemajočih plaž boste deležni v Južnem Cipru, pravo ravnovesje španskega temperamenta z divjimi zabavami ter razgibanih pokrajin s številnimi osamljenimi romantičnimi kotički pa vam ponudi poročno potovanje na Mallorco ali katerega od Kanarskih otokov. Možnosti je torej več kot dovolj, ne glede na to, za katero destinacijo se odločite, pa bo oddih zagotovo nepozaben, saj bo z vami ljubezen vašega življenja!

