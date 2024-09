Top v zraku, hudournik na nebu in filmska zvezda med tanki

Že pogled na nabito polno parkirišče in množica obiskovalcev pred vhodom sta v nedeljo dala vedeti, da se v Parku vojaške zgodovine Pivka dogaja nekaj posebnega. Ob vstopu pa – policisti, vojaki, gasilci, pripadniki civilne zaščite, konji in psi. Vozila, orožje, tanki, roboti. Pokanje in streljanje, hrumenje in brnenje, dimna zavesa, preleti letal, pristanek helikopterja ... Tretji dan ZgodoVikenda, prireditve ob zaključku sezone, je navdušil starejše, najmlajše pa pustil odprtih ust.

"Ni slabega vremena, je samo slaba oprema," so na deževno soboto na Facebooku spodbudno zapisali organizatorji in obiskovalce povabili v Park vojaške zgodovine Pivka na nedeljski vrhunec festivalskega dogajanja na t. i. ZgodoVikendu. Ljudje so se, kot kaže, strinjali, nebo se je razjasnilo in izza oblakov je na trenutke pokukalo celo sonce. Že od jutra se je dolga vrsta vila pred policijskim čolnom P-111, katerega palubo in notranjost je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar slovesno odprl in predal obiskovalcem. Spomnimo, čoln P-111 je iz Luke Koper v Park vojaške zgodovine prispel novembra 2021 v zahtevni logistični operaciji, na njem pa so v zadnjem letu potekala intenzivna restavratorska dela. Obiskovalci so si ga doslej lahko ogledali le od zunaj, po novem pa je omogočen tudi vstop vanj.

Za navdušenje gledalcev na glavnem prizorišču je že dopoldne poskrbela Policijska enota za protibombno zaščito, ki je v dinamični vaji z dvema robotoma prikazala, kako razstreliti eksplozivno sredstvo.

Gasilci PGD Postojna so pripravili poligon za najmlajše in prikazali, kako iz prevrnjenega avtomobila ob prometni nesreči razrežejo streho in rešijo poškodovance.

Na svoj račun so prišli tudi ljubitelji živali, ki so si lahko ogledali predstavitvi Kluba vodnikov reševalnih psov Postojna in Rehabilitacijskega in trening centra za konje Napolitano, ter ljubitelji starodobnih gasilskih vozil in legendarnih vozil nekdanje Milice.

Jackson v zraku, filmska zvezda na tleh Ko so zahrumele gosenice zbirke voznega dela zbirke Parka vojaške zgodovine in Vojaškega muzeja Slovenske vojske, se je glavno prizorišče do zadnjega kotička napolnilo. Za svojevrstno atrakcijo je že takoj poskrbelo vozilo, ki je obiskovalce namesto na tleh pričakalo kar v zraku. Šlo je za samovozni top M36 Jackson, ki predstavlja enega najbolj dragocenih eksponatov v zbirki delujočih vozil Parka vojaške zgodovine. "M36 so se na evropskem bojišču pojavili šele 1944, vendar so izjemno hitro postali izjemno priljubljeni med zavezniškimi vojaki, saj so z njimi dobile orožje, ki je bilo sposobno uničiti nemške tanke na bistveno večjih razdaljah kot M4 Sherman. Kljub velikemu povpraševanju po omenjenih vozilih jih je bilo do konca vojne proizvedenih le okoli 1.400. Jackson je uspešno sodeloval tudi v korejski vojni, kjer je veljal za enega redkih oborožitvenih sistemov, ki je bil kos sovjetskim T-34. Jugoslavija je v sklopu ameriške pomoči dobila 399 M39, posodobljene različice pa so sodelovale tudi v Slovenski osamosvojitveni vojni leta 1991," so pojasnili v Parku.

V zraku je M-36 Jackson, pod njim pa sovjetski tank T-55, največkrat proizvajan tank v zgodovini, "kalašnikov" med tanki, kot mu pravijo nekateri. FOTO: Simon Avsec icon-expand

Obiskovalci so izvedeli tudi, da se med njimi skriva prava filmska zvezda. BTR 60 je Sovjetski oklepni transporter 8x8, ki je ob prvem prikazu leta 1961 predstavljal nov, revolucionarni dizajn. Vozilo ima pogon na vsa kolesa, kar mu omogoča relativno dobro mobilnost, obenem pa je tudi popolnoma amfibijsko. BTR-60 predstavlja eno najbolj razširjenih kolesnih oklepnikov v nekdanji Rdeči armadi, uporabljale pa so ga številne druge države, med njimi tudi Jugoslavija. Vozilo omogoča transport osmih vojakov, solidno ognjeno moč pa mu zagotavlja mitraljez KPVT kalibra 14,5 mm in sovprežni mitraljez PKT 7,62 mm. Zanimivost vozila je dvojni bencinski motor po 90 KM. Vozilo je Vojaški muzej Slovenske vojske pridobil z zamenjavami in prav to vozilo je bilo uporabljeno v v filmu Plačanci (Expandebles) s Sylvesterom Stalloneom v glavni vlogi.

Slovenska vojska se je predstavila s tankom M-84 , ki ga še vedno uporablja. V Pivki je tankovska vojašnica, fantje pa so si na domačem terenu dali še posebej duška in z vožnjo pred gledalci ustvarili gosto dimno zaveso.

M-84 je bil sicer glavni bojni tank Jugoslovanske ljudske armade. Narejen je bil v Jugoslaviji, šlo pa je za eno najboljših licenčnih različic slavnega ruskega tanka T-72, saj je imel izboljšan oklep, optiko, nadzor ognja in motor. V JLA so jih pričeli uporabljati leta 1984, leto dni pozneje pa je v uporabo prišla tudi izboljšana različica tega tanka M-84A. In kot da to ni bilo dovolj, sta za pravi spektakel na nebu in filmsko akcijo na tleh poskrbeli še Enota za specialno delovanje (ESD) Slovenske vojske ter 15. brigada vojaškega letalstva in zračne obrambe.

Kot strela z jasnega se je vzel Pilatus PC-9M Hudournik, ki je preletel nebo.

Sledila je prikazna vaja, ki je zajemala prihod helikopterja, spust specialcev po vrveh, streljanje, onesposobitev sovražnika in rešitev sestreljenega pilota. Dogajanje je množica seveda pospremila z bučnim aplavzom.

Obiskovalci so se sicer cel dan lahko seznanjali z delom Slovenske vojske in Policije, gasilcev in Civilne zaščite, organizirani so bili vodeni ogledi po muzejskih zbirkah in razstavah, pestro dogajanje je obogatil sejem vojaškozgodovinske literature, militarij, taktične opreme in domačih izdelkov, poskrbljeno pa je bilo tudi za najmlajše, ki so se lahko udeležili otroških delavnic.

