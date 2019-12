Topel afriško-sredozemski zrak bo prinesel temperature skoraj do 20 stopinj Celzija

Predvsem višje ležeče kraje je že dosegla izrazita otoplitev, medtem ko marsikje po nižinah še vztrajajo jezera hladnega zraka. Ob okrepljenem jugozahodniku se bodo tudi ta razkrojila, zato bodo prihodnji dnevi zelo topli s temperaturami, ki se bodo ponekod lahko približale decembrskim rekordom. Nekoliko se bo ohladilo šele ob koncu tedna, a vsaj za zdaj ne kaže, da bi se lahko meja sneženja spustila do nižin, tako da so tudi možnosti za bel božič zelo majhne.

Po sneženju ob koncu tedna, ki je večjemu delu Slovenije prineslo prvo snežno odejo v letošnji zimi, nad naše kraje že doteka občutno toplejši zrak. Zelo velik skok po temperaturni lestvici so že včeraj beležili v Novi vasi na Blokah, kjer je bilo ob dveh zjutraj 12 stopinj Celzija pod ničlo, ob dveh popoldne pa so jih izmerili že devet nad ničlo, torej kar 21 stopinj več. Ker je tu tudi ponoči vztrajal jugozahodni veter in ohranjal temperaturo pri devetih stopinjah Celzija, se je stalil že skoraj ves sneg, ki ga je bilo tu ob koncu sneženja v noči na soboto 26 centimetrov.

Izrazita otoplitev v višjih legah FOTO: POP TV

Dotok toplega zraka se bo nadaljeval in celo še stopnjeval. Naši kraji so se namreč znašli na prepihu med anticiklonom na jugovzhodu stare celine ter cikloni, ki od jugozahoda potujejo proti severovzhodu. Med obema območjema pihajo južni vetrovi, ki nam iznad Sredozemlja in Severne Afrike prinašajo zelo topel zrak. Vzhodno od naših krajev bo v prihodnjih dneh topleje od povprečja za skoraj 20 stopinj Celzija, pri nas pa bo temperaturni odklon vendarle nekoliko manjši.

Temperature bodo bolj kot na zimo spominjale na pomlad. Prikazani so predvideni temperaturni odkloni od dolgoletnega povprečja. FOTO: Tropicaltidbits

Kaj pravi podrobnejša vremenska napoved? Večji del zahodne Slovenije bo danes prekrivala gosta oblačnost. Predvsem v krajih ob izrazitejših gorskih pregradah bo rahlo deževalo ali rosilo, kakšna kaplja dežja pa lahko občasno seže tudi nad osrednjo Slovenijo in Kočevsko. Ob morju in še zlasti na vzhodu države bo več sonca, in tu bo ob jugozahodniku tudi najtopleje. V Pomurju in v Beli krajini se bo ogrelo do okoli 16 stopinj Celzija, ob morju bo še kakšna več. Drugod bo od 9 do 14 stopinj Celzija. Manj bo le v zatišnih legah severne Slovenije, še zlasti na Koroškem, kjer bo še vztrajal hladen zrak.

Vremenska napoved za današnji dan FOTO: POP TV

Zaradi izrazite otoplitve bo v prihodnjih dneh občasno deževalo tudi v visokogorju, le po najvišjih vrhovih bo večinoma snežilo, zato se bo nekoliko povečala nevarnost proženja snežnih plazov.

Najtoplejši zrak se bo nad nami predvidoma zadrževal jutri, ko bo predvsem v severovzhodni Sloveniji že jutro zelo toplo s temperaturami okoli 15 stopinj Celzija, čez dan pa bi se temperature lokalno lahko približale decembrskim rekordom, ki so okoli 20 stopinj Celzija. V severni in marsikje v osrednji Sloveniji bo za dobrih pet stopinj Celzija manj. Torek bo sicer v naše kraje prinesel kar nekaj sonca. Gostejša oblačnost se bo zadrževala le na območju Snežnika in Julijskih Alp, kjer bo občasno rahlo deževalo ali rosilo. Topel in vlažen jugozahodnik bo nad nami vztrajal vse do konca tedna. Zahodu države bo še naprej prinašal oblake in občasne manjše padavine, vzhodu pa tudi kar nekaj sonca. Močnejše padavine nas bodo predvidoma dosegle v petek ali soboto, ko bo prehodno deževalo v večjem delu države. Takrat se bo tudi nekoliko ohladilo, a bo za sneg po nižinah vseeno pretoplo.

Vremenski obeti FOTO: POP TV