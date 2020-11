Topel obrok med šolanjem na daljavo le za socialno ogrožene

Na odboru za izobraževanje, znanost in šport so danes obravnavali predlog novele Zakona o šolski prehrani, ki bi omogočil dostop do toplega obroka za vse učence tudi za čas izobraževanja na daljavo zaradi epidemioloških razmer ali drugih izrednih okoliščin. "V času šolanja na daljavo si vsak otrok zasluži šolski obrok, ki je mogoče edini topli, kvalitetni obrok v dnevu – bodisi zaradi revščine bodisi zaradi prezaposlenosti staršev (ali zgolj starša, v ednini). Z zakonom smo v Levici in opozicijskih strankah želeli pravico do kosila v času, ko je odrejen pouk na daljavo, urediti na sistemski način oziroma tako, da bo pravica določena in zagotovljena neodvisno od muhavosti posamezne oblasti in nespretnosti posameznih ministrov," so pojasnili v Levici, ki je skupaj s stranko SD predlagala dopolnitev zakona. Predlog sta podprli tudi LMŠ in SAB.

Predlagatelji novele so poudarili, da je v proračunu zaradi izobraževanja na daljavo v prvem valu in posledično nerazdeljevanja šolske prehrane neporabljenih ostalo kar 11.788.000 evrov, namenjenih subvencionirani šolski prehrani.

Vendar pa so člani odbora iz koalicijskih strank predlog spremembe oziroma dopolnitve zakona zavrnili, češ da vlada topel obrok ureja že v šestem protikoronskem paketu. Hkrati pa so poudarili, da je predlog opozicijskih strank osredotočen zgolj na osnovnošolce, medtem ko PKP6 omogoča dostop do toplega obroka tudi dijakom. Vendar le tistim iz socialno ogroženih družin. Do brezplačnega toplega obroka bodo tako v času šolanja na daljavo zaradi epidemije upravičeni le učenci in dijaki iz družin, kjer povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 evra (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije) ter učenci in dijaki nameščeni v rejniških družinah.

Predlog je bil, da bi se topel obrok v času šolanja na daljavo zagotovil vsem osnovnošolcem, ki bi se nanj prijavili. “Zdaj ni čas za stigmatizacijo in pogojevanje, ampak za solidarnost in razumevanje ter upoštevanje najrazličnejših okoliščin, v katerih so se znašle posamezne družine,” je vladne stranke nagovoril sopredlagatelj zakona Željko Cigler iz Levice.

Vodja poslanske skupine SD Matjaž Han je v imenu predlagateljev predloga novele zagotovil, da so ga vložili iskreno in z dobrimi nameni. Še tako dobra organizacija šolanja na domu, zmogljiv internet in dober računalnik po njegovih besedah ne morejo koristiti otroku, ki je lačen. Obenem šolska prehrana marsikateri družini predstavlja socialni korektiv, saj mnogim otrokom pomeni edini topel dnevni obrok.

Opozicijske stranke so predlagale, da bi bil topel obrok zagotovljen za vse osnovnošolce, ki se redno šolajo in so prijavljeni v sistem šolske prehrane. Poleg tega so predlagali, da za dijake, ki subvencije malice v času šolanja na daljavo ne morejo koristiti, subvencijo izplačajo preko višjega otroškega dodatka ali republiške štipendije.

Članice in člani odbora so opozicijski predlog novele s sedmimi glasovi za in devetimi proti zavrnili.

A vlada takšnega zakona ni podprla. "Vlada meni, da predlog zakona posega v enega ključnih ciljev ob sprejemu veljavnega Zakona o šolski prehrani, to je poenotiti organizacijo šolske prehrane v osnovnih in srednjih šolah ter zagotoviti cenejši ali brezplačni obrok šolske prehrane tako učencem kot dijakom. Predlog zakona skupine poslank in poslancev pa se osredotoča izključno na učence, pri čemer pozablja na dijake, ki v času izobraževanja na daljavo ravno tako potrebujejo ustrezen obrok, še toliko bolj to velja za socialno ogrožene dijake," so sporočili iz ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Branislav Rajić (SMC) je na današnji razpravi na odboru opozoril tudi na logistično neizvedljivost predloga, saj bi po njem morali v času kosila, torej med 12. in 13. uro, kosilo dostaviti kar 160.000 osnovnošolcem. Obenem bi zbiranje otrok ob šoli ob enakem času pomenilo izzivanje epidemije.

Organizacija toplega obroka za učence in dijake poteka v sodelovanju šol in lokalnih skupnosti. Topel obrok bo možno prevzeti osebno na šoli. Izjemoma lahko dostavo obrokov na dom ali ustrezno razdelilno točko zagotovi tudi lokalna skupnost. Sredstva za zagotovitev toplega obroka za socialno ogrožene učence in dijake bo vlada zagotovila iz državnega proračuna.

Ministrstvo je pred dnevi tudi že poslalo okrožnico občinam, osnovnim in srednjim šolam, naj zagotovijo topel obrok vsem, ki ga potrebujejo, tako da v marsikateri občini to že izvajajo.