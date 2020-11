Tudi v Kopru in Kranju socialno ogroženi učenci ne bodo ostali lačni

V tem tednu so slovenske šole za svoje učence, ki imajo subvencionirano prehrano, začele pripravljati tople obroke. Razdeljevanje obrokov so že začeli v novogoriški občini, kjer prostovoljci civilne zaščite učencem obroke dostavijo na dom. Jutri pa bodo obroke učencem in dijakov začeli razdeljevati tudi v Mestnih občinah Kranj in Koper.

V Kopru bo občina topel obrok zagotovila tudi dijakom iz socialno ogroženih družin, do obroka pa so upravičeni tisti dijaki, ki so z odločbo Centra za socialno delo uvrščeni do 3. dohodkovnega razreda otroškega dodatka oziroma do 2. razreda državne štipendije. Brezplačni obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Dijaki, ki so upravičeni do toplega obroka, se lahko prijavijo na svoji srednji šoli, ta bo podatke o upravičencih posredovala na Mestno občino Koper. Prijava dijaka mora skupaj z osnovnimi podatki in skladno z navodili šolskega ministrstva vsebovati soglasje za posredovanje osebnih podatkov, in sicer za namen upravičenosti do toplega obroka v času izobraževanja na daljavo.

Dijaki oziroma njihovi zakoniti zastopniki bodo obroke v nepovratni embalaži lahko prevzemali na Osnovni šoli Koper, na naslovu Cesta Zore Perello - Godina 1, Koper, in sicer vsak dan od 12. do 14. ure (za vhodom v prvo triletje na modri in rumeni stojnici). Tedenski jedilnik je objavljen na spletni strani OŠ Koper, dostopen je pod rubriko šolska prehrana.