Topel oktober: temperature kar 10 stopinj nad povprečjem

Skorajda poletje v mestu. Sonce, ljudje posedajo v lokalih, se sprehajajo, prevladuje poletna garderoba. Temperature so kar 10 stopinj nad povprečjem in blizu oktobrskim rekordom. Krivec za tako visoke temperature je topel afriški zrak, ki bo nad našimi kraji še vse do konca tedna. Temperaturni rekord za drugo polovico oktobra je star 48 let, ko so v Črnomlju izmerili skoraj 30 stopinj. Absolutni oktobrski rekord je mlajši, iz leta 2011 – Slap pri Vipavi, točno 30 stopinj. Letos smo blizu. Tekačem na maratonu še ne bo hladno, potem pa obrat. Babjemu poletju je v preteklosti že večkrat sledila izrazita ohladitev. Tudi letos tako kaže. Pa sneg? Po besedah našega prognostika Roka Nosana je verjetnost zanj okoli 20-odstotna. Nazadnje je konec oktobra po nižinah snežilo pred sedmimi leti. V Kočevju je zapadlo 21 cm snega, 18 v Novem mestu, sedem v Celju in Črnomlju, v Ljubljani pa dva centimetra.