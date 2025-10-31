Topel začetek novembra, a prihaja hladna fronta

Četrtek je zaznamoval izrazit vremenski kontrast med zahodom in vzhodom države. Medtem ko je na zahodu večji del dneva močno deževalo, je vzhod ostal skoraj povsem suh. Takšna razporeditev padavin je značilna za jugozahodni tip vremena, ki se v jesenskem času pogosto pojavlja.

Na zahodu Slovenije je včeraj obilno deževalo. Ponekod v zgornjem Posočju in na območju Trnovske planote je do danes zjutraj padlo tudi do 150 litrov dežja na kvadratni meter.

Vlažen zrak, ki priteka iznad Sredozemlja, se ob gorskih pregradah močno dviga, pri tem ohlaja in kondenzira. Zaradi tega se večina vlage izloči že v zahodnem delu države, zato ob jugozahodniku največ dežja pade v Posočju, na Notranjskem in Gorenjskem.

Povsem drugače pa je na vzhodu države, kjer se zrak, ki je ob prehodu čez hribe izgubil večino vlage, spušča v nižje predele, se pri tem še dodatno osuši in ogreje. Temu pojavu pravimo fen. Ravno zaradi fena so jeseni na Štajerskem, v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju v povprečju bolj sončne in toplejše kot v preostalem delu države.