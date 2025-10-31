Topel začetek novembra, a prihaja hladna fronta

Četrtek je zaznamoval izrazit vremenski kontrast med zahodom in vzhodom države. Medtem ko je na zahodu večji del dneva močno deževalo, je vzhod ostal skoraj povsem suh. Takšna razporeditev padavin je značilna za jugozahodni tip vremena, ki se v jesenskem času pogosto pojavlja.
Na zahodu Slovenije je včeraj obilno deževalo. Ponekod v zgornjem Posočju in na območju Trnovske planote je do danes zjutraj padlo tudi do 150 litrov dežja na kvadratni meter.
Vlažen zrak, ki priteka iznad Sredozemlja, se ob gorskih pregradah močno dviga, pri tem ohlaja in kondenzira. Zaradi tega se večina vlage izloči že v zahodnem delu države, zato ob jugozahodniku največ dežja pade v Posočju, na Notranjskem in Gorenjskem.
Povsem drugače pa je na vzhodu države, kjer se zrak, ki je ob prehodu čez hribe izgubil večino vlage, spušča v nižje predele, se pri tem še dodatno osuši in ogreje. Temu pojavu pravimo fen. Ravno zaradi fena so jeseni na Štajerskem, v Prekmurju, na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju v povprečju bolj sončne in toplejše kot v preostalem delu države.
Začetek novembra bo med najtoplejšimi v zadnjih desetletjih
Nad Slovenijo se zadržuje za ta del leta zelo topla zračna masa, ki pa danes in jutri ne bo tako vlažna, kot je bila včeraj. Praznična dneva bosta tako tudi na zahodu države večinoma suha, nekaj rahlih padavin bo le nad hribovitimi predeli. Oblačnost se bo marsikje trgala. Največ sonca bo na vzhodu države, kjer bodo temperature popoldne marsikje 20 stopinj Celzija, jutri se lahko lokalno ogreje vse do 23 stopinj Celzija.
Hladna fronta lahko prinese nekaj snega
V nedeljo bo na zahodu znova pogosteje in tudi močneje deževalo. V noči na ponedeljek nas bo prešla izrazita hladna fronta. Takrat se bodo padavine razširile nad vso državo, možne bodo tudi nevihte. Meja sneženja se bo hitro spuščala, zato bo sneg poleg hribov in gora lahko pobelil tudi nekatere alpske doline.
