'Topel začetek zime nam je vsaj prihranil nekaj denarja'

Klimatologinja Lučka Kajfež Bogataj je za 24UR ZVEČER dejala, da posebnega presenečenja ob podatkih, da je bilo preteklo leto rekordno toplo in sočno, ni, saj da o teh spremembah klimatologi govorijo že 20 let. "Sedaj so pa končno prišle. Edino, kar je bilo presenetljivo, je bil obseg," j e dejala in poudarila, da je bila pod vplivom visokih temperatur cela Evropa, in da spremembe res postajajo globalne.

Leta 2022 je povprečna temperatura v Sloveniji za desetinko presegla prejšnje najtoplejše leto 2014. Nadpovprečno so bili topli vsi letni časi, poletje je bilo kar 3 stopinje toplejše od povprečja, tudi število sončnih ur je bilo 15 odstotkov večje kot običajno. Rekordno toplo in rekordno sončno, pa tudi šesto najbolj sušno leto, odkar obstajajo meritve, je tako statistika preteklega leta, a podobno je bilo tudi drugod.

Kot je nadaljevala, poti nazaj ni več. "Da bi imeli podnebje, kot smo ga bili navajeni 30 let nazaj ... to smo zamudili," je povedala in kritično dodala, da zato, ker nismo upoštevali okolja. V rokah pa imamo prihodnost, meni. Ocenjuje, da se lahko Zemlja do konca stoletja segreje ali za dve ali pa za pet ali več stopinj in da je slednje odvisno od nas. "Ustaviti seveda podnebnih sprememb ne moremo, jih pa lahko še vedno omilimo."

Opozorila je tudi na pomembnost meje ogrevanja planeta do 1,5 stopinje Celzija, saj da si posledice dviga globalne temperature po tej 'magični meji' ne sledijo več linearno. "Za vsako stopinjo se za trikrat, štirikrat povišajo določeni vplivi, pa naj bodo to vročinski valovi ali drugi ekstremnimi dogodki," je povedala. Verjetnost zanje se bo z leti (in temperaturami) tudi višala.

Letošnja topla zima lahko pomeni poletno sušo, zagotovo pa nižje položnice

Napovedala je, da je huda suša verjetna tudi letos, saj da ni snežne odeje, dovoljšne količine vode pa niti v pomladi ne moremo zagotoviti. "Že na sredini zime nas je lahko malo strah."

Podnebne spremembe najbolj opazno rušijo prav vodni krog, je še dodala, v Sloveniji nas lahko skrbi predvsem nižanje podtalnice. Ocenjuje, da bo zaradi pomanjkanja vode bolj kot Slovenija prizadet Balkan, kjer so temperature letos prav tako dosegle rekordne višine.