Medtem ko se vse draži, pa preobrat pri lesnih energentih. Pri enem večjih trgovcev z lesnimi energenti pri nas so povedali, da so se od lanskega avgusta, torej v približno šestih mesecih, zadnje dni lesni peleti pocenili za 35 odstotkov. In ne le peleti, tudi bukova drva in lesni briketi so zdaj bolj ugodni, kot so bili lani. Blaga v Evropi je dovolj, zaloge so, proizvodne kapacitete so zadovoljive, topla zima pa se zdaj odraža tudi v ceni.