Topleje bo, a še naprej sivo: nekaj več sonca le v nedeljo

Zaradi vlažne zračne mase ter vpliva ciklonskega območja žal ni upanja za več jasnine, pravijo na Arsu. Danes in jutri bo pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo nastalo še nekaj ploh.

Nekaj sonca lahko pričakujemo v nedeljo. Zjutraj bo po nižinah možna megla ali nizka oblačnost, ki se bo čez dan lahko razkrojila. Drugod bo delno jasno in suho.

"Predvsem nedeljo izkoristite za kakšen krajši ali daljši pohod po nižjih nadmorskih višinah. Kot kaže, bo tudi prihodnji teden precej oblačen z občasnimi padavinami," svetujejo.