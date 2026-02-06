Naslovnica
Slovenija

Topleje bo, a še naprej sivo: nekaj več sonca le v nedeljo

Ljubljana, 06. 02. 2026 10.55 pred 21 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.S.
Oblačno vreme s soncem

Obsežno ciklonsko območje, ki sega iznad vzhodnega Atlantika nad severno Sredozemlje in Balkan, bo še naprej vplivalo na vreme pri nas. Z zahodnimi vetrovi k nam doteka vlažen, a nekoliko toplejši zrak. Nekaj sonca lahko pričakujemo v nedeljo, prihodnji teden pa se bo nadaljevalo oblačno vreme z občasnimi padavinami.

Zaradi vlažne zračne mase ter vpliva ciklonskega območja žal ni upanja za več jasnine, pravijo na Arsu. Danes in jutri bo pretežno oblačno, predvsem v južni polovici Slovenije bo nastalo še nekaj ploh.

Nekaj sonca lahko pričakujemo v nedeljo. Zjutraj bo po nižinah možna megla ali nizka oblačnost, ki se bo čez dan lahko razkrojila. Drugod bo delno jasno in suho.

"Predvsem nedeljo izkoristite za kakšen krajši ali daljši pohod po nižjih nadmorskih višinah. Kot kaže, bo tudi prihodnji teden precej oblačen z občasnimi padavinami," svetujejo.

Vremenska napoved za nedeljo
Vremenska napoved za nedeljo
FOTO: Arso

V visokogorju, predvsem na območju Julijskih Alp in zahodnih ter osrednjih Karavank, je medtem še vedno velika nevarnost snežnih plazov. Arso je izdal oranžno opozorilo.

Lujzek Biber
06. 02. 2026 11.14
Delamo za vas. Vse da bo. Laufa
