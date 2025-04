Topli dnevi vabijo na vrt

Vrt je oaza čutnih doživetij – omamne dišave cvetja in zelišč, nežno šelestenje vetra, osvežujoče vodne kapljice in prijeten vonj sveže trave. Skrbno zasnovan vrt spodbuja dobro počutje, prebuja čute in prinaša veselje. Za popolno idilo sta potrebna premišljeno načrtovanje in nenehna nega. Ugodne vremenske razmere spodbujajo bujno rast cvetlic, grmovnic, živih mej in trate, kar vrt spremeni v pravo naravno zatočišče.

Krošnje dreves je potrebno urediti Obrezovanje vej v krošnjah dreves je pomembno za ohranjanje zdravja in oblike. Redno odstranjevanje suhih, obolelih ali preveč gostih vej omogoča boljšo prehodnost svetlobe in zraka skozi krošnjo. Tako se drevo lažje razvija, manj je dovzetno za bolezni in je bolj odporno na škodljivce.

Baterijske teleskopske škarje za obrezovanje GARDENA HighCut omogočajo udobno rezanje vej v visokih krošnjah dreves, varno s tal. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Baterijske teleskopske škarje za obrezovanje GARDENA HighCut 25018V P4A so idealna izbira za obrezovanje dreves in grmovnic, saj z njimi dosežete višje veje, brez uporabe lestve. Zasnovane so za udobno uporabo, dolžino ročaja pa prilagodite vse do 4 metrov, kar vam omogoča obrezovanje tudi težje dostopnih vej. Baterijske škarje so opremljene z močnim motorjem, ki zagotavlja čist in natančen rez, ter hitro in učinkovito delo. Živa meja potrebuje preobrazbo Tudi živa meja potrebuje redno nego. Začnemo z odstranjevanjem odmrlih in obolelih vej ter redčenjem goste notranjosti. Ko obrezujemo živo mejo poskrbimo, da omogočimo enakomerno osvetlitev z vseh strani. Več svetlobe pomeni bolj bujno in zdravo rast.

Baterijske škarje za živo mejo GARDENA ComfortCut zagotavljajo enakomerno in udobno obrezovanje. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Baterijske škarje za živo mejo GARDENA ComfortCut 60/18V P4A so lahke in zagotavljajo varno ter udobno striženje brez napora. Omogočajo hiter, natančen rez ter izjemno udobje pri delu. Zaščita pred udarci na vrhu rezila preprečuje poškodbe nožev pri striženju blizu tal ali ob steni. Geometrija rezila je natančno zasnovana, da zagotavlja čist rez in omogoča nemoteno delo brez prekinitev. Gole zaplate na zelenici, ki nastanejo po prezimovanju, zapolnite s presajanjem trate ali sejanjem. Prazna mesta so vizualno moteča in omogočajo rast plevela. Trate predvsem v začetku sezone ne obremenjujte s prepogosto hojo in v sušnih dneh zagotovite zadostno zalivanje. Prvo košnjo opravite pri višini 8 centimetrov in preverite, da so rezila kosilnice ostra, sicer se travne bilke lahko poškodujejo. Redna košnja za bujno trato Travo kosimo redno, da preprečimo rast plevela in ohranjamo zdrav videz trate. Priporočljivo je kositi glede na višino trave, ne po točno določenih dneh. Optimalno je odstraniti približno dve tretjini travne bilke, saj s tem spodbujamo rast in krepitev. Če je trava že preveč zrasla, najprej dvignite rezila kosilnice na najvišjo možno višino in odrežite le tretjino. V naslednjih dneh postopoma skrajšujte dolžino, da trate ne oslabite.

Baterijska kosilnica GARDENA HandyMower zagotavlja udobno in hitro košnjo. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Za lastnike manjših vrtov ali za košnjo urejenih zelenic pred hišo je idealna baterijska kosilnica GARDENA HandyMower 22/18V P4A. Odlična je za manjše površine do 50 m, nož zamulčenje pa zagotovi, da odrezani koščki padejo nazaj k koreninam in obogatijo tla. Lahka in okretna kosilnica omogoča enostavno košnjo tudi na težje dostopnih mestih, kompakten dizajn pa omogoča priročno shranjevanje in prihranek prostora. Natančno obrobljanje travnih površin V začetku vrtnarske sezone se urejajo tudi gredice z okrasnim cvetjem ali divji nasadi. Pelargonije so enostavne za nego, na voljo pa so v različnih sortah in barvah. Odlično okrasijo robove vrtnarskih poti in teras. Ker so nezahtevne in rastejo zelo hitro, nudijo možnost prilagajanja in spreminjanja zasaditev. Če ne poskrbite za ustrezno obrobo za ločevanje trate pazite, da med košnjo ne poškodujete teh lepotic.

Baterijski trimer EasyCut omogoča natančno obrezovanje travnih robov ob gredah, poteh in terasah. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand