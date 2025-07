Toplice Family Inn: Nova družinska zgodba v osrčju Term Čatež

Letošnje leto je za Terme Čatež prav posebno – mineva namreč 100 let od začetka organiziranega turizma v Čatežu, ko je na čateškem polju zrasel prvi hotel in kjer so se prvi obiskovalci začeli zbirati ob blagodejnih izvirih termalne vode. Stoletje pozneje se tradicija nadaljuje z odprtjem novega hotela, ki prinaša svež veter v družinsko ponudbo: Hotel Toplice – FAMILY INN.

Ta popolnoma prenovljen hotel s 4 zvezdicami je zasnovan z mislijo na družine z mlajšimi otroki. Že ob vstopu vas objame toplina naravnih materialov in ambienta, kjer prevladuje les, ki prostoru daje občutek varnosti, mehkobe in domačnosti. Navdih za notranjo zasnovo izhaja iz zgodbe o drevesu – od zemeljskih tonov "korenin in debla" v pritličju, pastelnih odtenkov zelene in "krošnje" v sobah prvega nadstropja, do spokojno modrega "neba" v mansardi.