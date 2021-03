Toplim dnem bo sledil prehod hladne fronte z nizko mejo sneženja

V zadnjem obdobju nas spremlja sončno vreme z velikimi temperaturnimi razlikami med nočjo in dnevom. Tako bo ostalo do vključno srede, nato pa se bo vreme začelo spreminjati. Najprej bo zapihal topel in vlažen jugozahodni veter, v noči na soboto pa severni veter. Prešla nas bo namreč hladna fronta, ob kateri se bo meja sneženja marsikje spustila do nižin.

Pomlad je tu, za marsikoga najlepši čas v letu, toda z vremenskega vidika običajno tudi najbolj nepredvidljiv. Vreme se pogosto spreminja iz ure v uro, značilne so tudi hitre temperaturne spremembe, ko imamo lahko v enem samem dnevu tudi več letnih časov. Sonce namreč na začetku pomladi hitro pridobiva na moči, zato lahko ob jasnem vremenu in zračni masi, ki se k nam razširi iznad Sredozemlja in Severne Afrike, po nižinah izmerimo zelo visoke temperature zraka. Hkrati pa so noči v tem času ravno še dovolj dolge, da lahko ob snežni odeji in spustu mrzlega zraka, ki ga je v tem času nad polarnimi predeli veliko, izmerimo tudi še povsem zimske temperature. Ob koncu poletja in na začetku jeseni je mrzlega zraka nad polom občutno manj, zato so tudi temperaturna nihanja takrat manjša.

icon-expand Na Ponikvi že cveti velikonočnica. FOTO: Mija Koprivc

V teh dneh mraz vztraja le na skrajnem severu in vzhodu Evrope, povsod drugod pa beležimo nadpovprečno visoke temperature, za kar skrbi obsežno območje visokega zračnega tlaka, ki fronte s padavinami in hladnejšim zrakom usmerja stran od naših krajev. Povsem drugačne razmere smo na začetku meteorološke pomladi imeli leta 2005, ko smo zjutraj v večjem delu Slovenije izmerili temperature pod –20 stopinj Celzija, po nižinah Štajerske, Koroške in Prekmurja je bilo podobno mrzlo tudi pred tremi leti, ko je tla prekrivala debela snežna odeja, marsikje več kot polmetrska. V prihodnjih dneh bo v višine dotekal toplejši zrak, kar se bo po nižinah poznalo predvsem pri popoldanskih temperaturah, ki se bodo marsikje spet približale 20 stopinjam, medtem ko bodo jutra ostala razmeroma sveža z najnižjimi temperaturami okoli –5 stopinj Celzija. Kakšna je vremenska napoved za prihodnje dni? Nizka oblačnost, ki je ponoči prekrila nekatere nižine vzhodne in osrednje Slovenije, bo že dopoldne povsod razpadla, tako da je pred nami še en čudovit dan z odlično vidljivostjo. Na Goriškem in v Vipavski dolini bo pihala šibka burja, ob morju maestral, na Štajerskem in v Prekmurju pa bo popoldne zapihal šibak južni veter. Najtopleje bo v krajih z burjo, kjer se bo ogrelo do 18 stopinj Celzija. Drugod bo od 12 do 15, nekaj stopinj manj bo le v alpskih dolinah, ki jih še prekriva debela snežna odeja.

icon-expand Vremenska napoved za današnje popoldne. FOTO: 24ur.com

Tudi sredino dopoldne bo jasno. Sredi dneva bodo nebo začeli prekrivati visoki koprenasti oblaki, ki pa sonca ne bodo povsem zastrli. Po hladnem jutru s temperaturami nekaj stopinj pod ničlo bomo popoldne v večjem delu Slovenije izmerili okoli 17 ali 18 stopinj Celzija. Pred hladno fronto bo zapihal topel jugozahodni veter V drugi polovici tedna bo območje visokega zračnega tlaka nad našimi kraji oslabelo, okrepilo pa se bo nad severnim Atlantikom. Ob tem se bo mrzel zrak, ki se v teh dneh nahaja na daljnem severu poloble, začel spuščati proti jugu, kar nam bo ob koncu tedna prineslo nekaj zimskega pridiha. Vreme se bo začelo spreminjati že v četrtek, ko bo zapihal jugozahodni veter. Severno Primorsko in Notranjsko bo prekrila nizka oblačnost, drugod bo še prevladovalo sončno vreme.

V petek se bo povsod pooblačilo. V hribovitih krajih na zahodu bo že čez dan rahlo deževalo, v noči na soboto, ko nas bo od severa preplavil občutno hladnejši zrak, pa se bodo padavine okrepile in razširile nad vso državo. Meja sneženja se bo takrat marsikje spustila do nižin. Zapade lahko nekaj centimetrov snega. V soboto zjutraj ali dopoldne bodo padavine povsod ponehale, sledili bodo sončni dnevi. V soboto bo razmeroma hladno z najvišjimi temperaturami okoli 5 stopinj Celzija, potem pa bo iz dneva v dan topleje.

icon-expand Obeti za Slovenijo FOTO: 24ur.com