Toplo vreme se bo nadaljevalo do konca tedna, nato se vrača mraz

Na Štajerskem in v Prekmurju bo zapihal severozahodni veter, na Primorskem šibka burja. In tu bo tudi najtopleje. Ogrelo se bo do 15 stopinj Celzija. Zelo toplo bo tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji, kjer bodo termometri kazali med 12 in 14, na Gorenjskem okoli 10 stopinj Celzija.

Tudi v nadaljevanju tedna bomo kolebali med sivino in modrino. Zaradi obrata vetra na hladnejšo severovzhodno smer bodo temperature jutri v primerjavi z danes nižje za okoli 5 stopinj Celzija.