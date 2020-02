Toplo vreme se bo nadaljevalo do vključno ponedeljka, sledi krajša ohladitev

Zakorakali smo v še zadnji mesec meteorološke zime, ki pa se je marsikje začel neobičajno toplo. Zasluge za visoke temperature, ki presegajo dolgoletno povprečje za več kot deset stopinj Celzija, si lasti topel jugozahodni veter in ta bo nad nami vztrajal do vključno ponedeljka, nato pa prihaja krajša ohladitev.

Letošnji januar se je v višjih legah uvrstil med tri najtoplejše v zgodovini meritev.

Visoke temperature so poskrbele, da se je narava začela prebujati prej kot običajno. Po nižinah že več tednov cvetita leska in jelša. V Primorju se v zraku pojavlja tudi cvetni prah cipresovk, v prihodnjih tednih pa se bo začela glavna sezona cvetnega prahu bresta, topola, vrbe in jesena.

Letošnji januar, ki se je včeraj končal, boste vsi ljubitelji snega in mraza poskušali čim hitreje pozabiti. V večjem delu države je namreč v celem mesecu zapadel le en centimeter snega, podobno skromen januar smo nazadnje imeli pred osmimi leti. A če je takrat sledil mrzel in bel februar, pa bo letos, kot kaže, drugače. Dolgoročne napovedi večjih meteoroloških centrov namreč kažejo na nadaljevanje milega vremena. Temperaturni odklon od dolgoletnega povprečja utegne biti v februarju še večji, kot je bil v januarju, torej bodo temperature večji del meseca bolj kot na zimo spominjale na pomlad. Seveda povsem brez ohladitev ne bo šlo, a bodo te precej kratkotrajne, tako da bo tudi debelejša snežna odeja po nižinah le malo verjetna. Količina padavin naj bi bila blizu povprečja ali nekoliko nad njim, pasovi z obilnejšimi padavinami pa se bodo pomikali severno od Alp.

Večji meteorološki centri kažejo na zelo topel in nekoliko nadpovprečno namočen februar. FOTO: Meteoblue

Januar je bil v večjem delu države za okoli eno stopinjo toplejši od povprečja. Zaradi pogoste plitve, a izrazite temperaturne inverzije, je bil odklon precej večji v višjih legah. V Ratečah je tako dosegel dve, na Kredarici pa celo štiri stopinje Celzija, kar je klimatološko gledano zelo veliko. Na naši najvišji meteorološki postaji je bil letošnji januar s povprečno temperaturo -3,2 stopinje Celzija tako celo drugi najtoplejši doslej, nekoliko toplejši od letošnjega je bil le januar 1989.

Povprečna temperatura zraka je bila na Kredarici v januarju druga najvišja doslej. FOTO: Arso

Sobota bo na zahodu oblačna s kakšno kapljo dežja, drugod bo več sonca Ponoči se je oblačnost na zahodu zgostila in začela širiti tudi nad osrednjo in južno Slovenijo. Prva februarska sobota bo tako na Primorskem in Notranjskem oblačna z občasnim rahlim dežjem ali rosenjem. Veliko oblakov bo tudi nad osrednjo in deloma jugovzhodno Slovenijo, drugod bo prevladovalo sončno vreme. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ki bo poskrbel za še en precej topel dan. Vse od Bele krajine do Pomurja se bo ogrelo do 16 stopinj Celzija. V osrednji Sloveniji in ob morju bo okoli 12 stopinj Celzija. Drugod bomo izmerili od 8 do 11 stopinj Celzija.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Precej bolj zimsko je bilo pred natanko šestimi leti, ko je ponekod na Gorenjskem obilno snežilo. V le dveh dneh je v Ratečah zapadlo 114, na Bohinjskem 103, na Bledu 78 in v Logu pod Mangartom 70 centimetrov snega. Marsikje drugje je takrat le deževalo. Ob temperaturah krepko pod ničlo je nastajal žled, ki je povzročal veliko škode v gozdovih in na infrastrukturi.

Podobno vreme nas bo spremljalo do vključno ponedeljka V nedeljo dopoldne bo sončno z nekaj tanke oblačne koprene, več nizkih oblakov bo na zahodu. Popoldne se bo oblačnost od severa zgostila. V krajih z vetrom, predvsem v gričevnatem svetu in po višje ležečih kraških poljih, bo že jutro precej toplo s temperaturami od 5 do 10 stopinj Celzija. Podobno bo tudi na Primorskem. Drugod bodo temperature nižje, a še vedno nad ničlo. Zmrzovalo bo le v najbolj zatišnih krajih severne Slovenije, kjer se bo ohladilo do tri stopinje pod ničlo. Popoldanske temperature bodo podobne današnjim. Ponedeljek bo marsikje najtoplejši dan prvega tedna februarja. Ob toplem jugozahodniku se bo marsikje po nižinah ogrelo na okoli 15, v najtoplejših krajih na Dolenjskem in v Beli krajini tudi do 18 ali celo 19 stopinj Celzija. Zjutraj in dopoldne bo nekaj nizke oblačnosti na Primorskem in Notranjskem, več srednjih in visokih oblakov pa bo skozi ves dan na Štajerskem in v Prekmurju. Tudi večji del torka bo še toplo in vetrovno, popoldne ali zvečer pa nas bo hitro prešla hladna fronta, ki bo prinesla močnejše padavine, tudi nevihte. Meja sneženja se bo spuščala, a za sneg do nižin bo ostalo nekoliko pretoplo. Še največ možnosti za nekaj prehodnega sneženja je na jugu države, kjer bodo padavine vztrajale nekoliko dalj časa.

Obeti za Slovenijo FOTO: POP TV