Toplo vreme umirilo gripo, a intenzivni oddelki še vedno pokajo po šivih

Intenzivne enote v UKC Ljubljana že brez vsake epidemije delajo na robu zmogljivosti, pravi Vojka Gorjup , namestnica predstojnika Centralne intenzivne interne medicine, tako glede prostora kot osebja. "Veste, da že 15 let gradijo nove prostore za intenzivno in nič ne kaže, da bi jih zgradili. Če ministrstvo ne bo uvidelo, da je intenziva tista, ki v tem trenutku potrebuje nove prostore, potem ne vem, kdaj bodo to videli."

Gorjupova na ministra ne apelira na pamet – kar 70 odstotkov bolnikov na intenizvni negi imajo zaradi gripe. Čeprav so na ginekološki kliniki odprli dodatno intenzivno sobo, imajo v celem kliničnem centru le še eno prosto intenzivno posteljo. Zdravstveno osebje je na robu moči, dodatno opremo si izposojajo pri dobaviteljih.

Proti gripi se je cepilo le 117.500 ljudi oziroma šest odstotkov populacije

Prepolne pa so še vedno ambulante družinskih zdravnikov in pediatrov. Obiskali smo družinsko zdravnico Nano Fartek in pediatrinjo Eleno Gomač Šuc, ki sta prepričani, da bi pomembno zajezili gripo in zaplete zaradi nje, če bi se cepilo več ljudi. Letos se je do zdaj namreč cepilo le slabih šest odstotkov oziroma 117.500 Slovencev, kar je sicer več kot lani, ko so se cepili štirje odstotki ljudi, pa vendar občutno premalo, da ne bi zbolevalo toliko ljudi. Ali, kot pravi Fartkova: "Cepljenje ni nobena ogrožujoča stvar, kot se je razvila neka splošna fama. Nobena stvar te 100-odstotno ne zaščiti v vsem, to bi bilo naivno pričakovati, ampak pomembno zaščiti. Predvsem so ogroženi bolniki, ki že imajo pljučno bolezen, astmatiki, ali pa pogosto kadilci. To sezono je takšnih veliko, ki potrebujejo zelo močna zdravila, pa ne bi bila potrebna, če bi se prej zaščitili."

Gombač Šuceva pa: "Na mlade starše zelo apeliram, ko prinesejo novorojenčka, da se oni in sorojenci cepijo za gripo, da ta novorojenček ne bi zbolel za gripo. Pa mislim, da zelo redko poslušajo ta nasvet."