Kakšna temperatura se vam zdi primerna za dom? Ne glede na to, ali sodite med tiste, ki prisegajo na pulover in debelejše copate ter imajo tudi v notranjosti raje malo bolj hladen zrak, ali pa med zmrzljivce, ki se v hladnejših mesecih doma razvajajo s toploto, se boste v prihajajočih mesecih doma morali ogrevati. Tu so nasveti, zakaj za to izbrati dobro toplotno črpalko.

Toplota je kul FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Toplotne črpalke postajajo vse bolj priljubljena izbira za ogrevanje – pa tudi hlajenje – domov. Ponujajo zanesljivo, energetsko učinkovito in trajnostno pot do prijetnega počutja za domačimi stenami skozi vse leto. Še posebej se kakovostna toplotna črpalka izkaže v hladnejšem obdobju.



Mimogrede: če vas zanima odgovor na vprašanje iz uvodnega stavka zgoraj, naj bi bila po mnenju strokovnjakov optimalna temperatura za ogrevanje v bivalnih prostorih med 20 in 22 C, v spalnici pa še stopinjo ali dve nižja.

Toplotne črpalke: drage, neprimerne, hrupne, prevelike, zapletene za uporabo?

"Užigancija": toplota po vaši meri Pri ogrevanju si lahko pravila seveda krojite po svoje in prav je, da si izberete temperaturo, ki najbolj ustreza vašemu počutju, stopnji aktivnosti in željam. Toploto povezujemo s prijetnim občutkom ugodja, uživanja v domu. Udobje, uživanje in uporabo toplotne črpalke, ki skrbi za optimalno temperaturo po vaši meri, so v podjetju REAM , ki pri nas zastopa vrhunske naprave Mitsubishi Electric , v svoji komunikaciji s kupci domiselno združili v besedno sestavljanko "Užigancija". Če vas radovednost, kaj se skriva za izrazom te ogrevalne sezone, še ni odpeljala na raziskovanje prednosti dobre toplotne črpalke, tu povzemamo najpomembnejše argumente. Zakaj izbrati toplotno črpalko Mitsubishi Electric? Ko iščete odgovor na vprašanje, kako izbrati pravo toplotno črpalko, lahko uporabite enake kriterije kot če bi kupovali kateri koli drug izdelek, ki ga nameravate uporabljati daljši čas in od njega pričakujete kakovost, delovanje brez težav, primerno ceno in preprosto vzdrževanje.

Toplotne črpalke Mitsubishi Electric odlikujejo: -zanesljivost, -visoka učinkovitost in nizka energetska poraba, -eleganca, -inovativnost/tehnologija, - prijaznost do okolja. Mitsubishi Electric je že desetletja eden vodilnih proizvajalcev naprav iz segmenta, ki se ga z angleško kratico imenuje HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija). Zagotavlja vrhunsko kakovost in zanesljivost izdelkov, ki jih z japonsko natančnostjo razvijajo na podlagi bogatih izkušenj in številnih inovacij. Vse prednosti, ki jim zaupajo številni uporabniki klimatskih naprav te znamke, Mitsubishi Electric uspešno prenaša tudi v segment ogrevanja. Toplotne črpalke Mitsubishi Electric so med najbolj energetsko učinkovitimi na trgu in omogočajo nižje stroške ogrevanja in manjšo porabo električne energije. Z lastno tehnologijo Ecodan (do -25C) ali Zubadan (do -28C) poskrbijo za brezhibno delovanje ne glede na zunanje razmere in temperature. Seveda ne manjkajo niti najsodobnejši elementi, kot so možnosti priklopa vmesnika za brezžično povezavo Wi-Fi ter s tem upravljanje na daljavo z vašim telefonom, računalnikom ali drugo pametno napravo. Poskrbljeno je tudi za privlačen videz, saj je toplota, kot pravi še en slogan, tudi "kul".

Hitro in enostavno do toplotne črpalke Izbira prave toplotne črpalke je prvi in najpomembnejši korak. Vsekakor pa je pomembna tudi podpora za vašo napravo. Pri tem ste v varnih rokah, saj vam Mitsubishi Electric in uradni distributer REAM ponujata celovito poprodajno izkušnjo. Mreža usposobljenih monterjev zagotavlja, da bo vaša toplotna črpalka hitro in pravilno nameščena ter da bo pomoč, če jo boste kadarkoli potrebovali, hitro dosegljiva.

REAM vam zagotavlja: - svetovanje pri izbiri, - aktualne informacije o možnostih za pridobitev subvencije Eko sklada, - hitro in strokovno montažo s strani pooblaščenih monterjev - ter redno servisiranje.