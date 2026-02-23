Naslovnica
Slovenija

Toplotna kupola nad Evropo bo prinesla okus pomladi

Ljubljana , 23. 02. 2026 13.58 pred 23 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K.
Toplotna kupola

Po skoraj mesecu močnih padavin in velikih poplav na Iberskem polotoku in v Sredozemlju na vrata Evrope trkajo pomladne temperature. Kot napoveduje Severe Weather Europe, se nad Evropo ustvarja toplotna kupola. Ta bo prinesla pomladne temperature.

V zadnjem tednu februarja se bo nad osrčjem Evrope razširila toplotna kupola, ki bo prinesla okus pomladi na staro celino. Do sredine tedna bodo temperaturni kontrasti močni po vsej srednji in zahodni Evropi, temperature bi se ponekod lahko dvignile za 12–15 stopinj Celzija nad dolgoletno povprečje. Pomladna vročina se bo najprej razširila iz Španije in Portugalske v Francijo, Nemčijo in regijo Beneluksa, temperature pa se bodo tam po nekod dvignile do 20 in 25 stopinj Celzija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Toplejše temperature pričakujejo tudi v alpski regiji, kar bi lahko povzročilo pospešeno taljenje snega in morebitne poplave. Vročina se bo po sredini tedna postopoma stopnjevala in razširila iz srednje Evrope v vzhodno Evropo in na Balkan, kar bo v Italijo in na Balkanski polotok prineslo nenavadno mile temperature.

Prihaja pomlad
Prihaja pomlad
FOTO: Bobo

Od sredine do konca tedna bo bistveno toplejša zračna masa zajela tudi srednjo Evropo in Balkan. V Nemčiji, na Češkem, Avstriji, Sloveniji in Hrvaški bodo temperature v številnih nižinah dosegle od 14 do 18 stopinj Celzija.

V drugi polovici tedna bodo temperature nekoliko toplejše tudi nad Slovaško, Madžarsko, Poljsko in južnim Balkanom. Napovedane temperature bodo za številna območja vsaj 15 stopinj, ponekod pa blizu 20, še napoveduje Severe Weather.

vreme pomlad

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jedupančpil
23. 02. 2026 14.25
samo pr nas bo meaz :)
Odgovori
0 0
bibaleze
