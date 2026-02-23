Toplotna kupola nad Evropo bo prinesla okus pomladi

V zadnjem tednu februarja se bo nad osrčjem Evrope razširila toplotna kupola, ki bo prinesla okus pomladi na staro celino. Do sredine tedna bodo temperaturni kontrasti močni po vsej srednji in zahodni Evropi, temperature bi se ponekod lahko dvignile za 12–15 stopinj Celzija nad dolgoletno povprečje. Pomladna vročina se bo najprej razširila iz Španije in Portugalske v Francijo, Nemčijo in regijo Beneluksa, temperature pa se bodo tam po nekod dvignile do 20 in 25 stopinj Celzija.

Toplejše temperature pričakujejo tudi v alpski regiji, kar bi lahko povzročilo pospešeno taljenje snega in morebitne poplave. Vročina se bo po sredini tedna postopoma stopnjevala in razširila iz srednje Evrope v vzhodno Evropo in na Balkan, kar bo v Italijo in na Balkanski polotok prineslo nenavadno mile temperature.

Od sredine do konca tedna bo bistveno toplejša zračna masa zajela tudi srednjo Evropo in Balkan. V Nemčiji, na Češkem, Avstriji, Sloveniji in Hrvaški bodo temperature v številnih nižinah dosegle od 14 do 18 stopinj Celzija.

V drugi polovici tedna bodo temperature nekoliko toplejše tudi nad Slovaško, Madžarsko, Poljsko in južnim Balkanom. Napovedane temperature bodo za številna območja vsaj 15 stopinj, ponekod pa blizu 20, še napoveduje Severe Weather.