Toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala

Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V petek bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih, na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija.

Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Še posebej se bo povečala sredi dneva in popoldne, ponoči in v jutranjih urah pa bo toplotna obremenitev manjša.

V tem času se izogibajmo napornemu delu na prostem. Priporoča se uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci, gozdovih ali višjih območjih.

V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem. V višinah bo k nam od severovzhoda dotekal postopno bolj suh in topel zrak.