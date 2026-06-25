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Slovenija

Toplotna obremenitev po nižinah se bo samo še stopnjevala

Ljubljana, 25. 06. 2026 09.16 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Vročinsko opozorilo

Pred nami so sončni in vroči dnevi. Agencije RS za okolje opozarja, da se bo proti koncu tedna toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala.

Danes bo pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. V petek bo prevladovalo večinoma jasno in vroče vreme. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v večjih mestih, na Goriškem ter v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 32 do 37 stopinj Celzija.

Proti koncu tedna se bo toplotna obremenitev po nižinah samo še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in v večjih mestih. Še posebej se bo povečala sredi dneva in popoldne, ponoči in v jutranjih urah pa bo toplotna obremenitev manjša. 

V tem času se izogibajmo napornemu delu na prostem. Priporoča se uživanje lahke hrane, zadrževanje v senci, gozdovih ali višjih območjih.

V soboto in nedeljo bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Zelo vroče bo.

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka s središčem nad Severnim morjem. V višinah bo k nam od severovzhoda dotekal postopno bolj suh in topel zrak.

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